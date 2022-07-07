新北旅遊｜趣遊老街賞建築之美　走入熱帶雨林泡山中溫泉森呼吸

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建築，是三峽最精彩的看點，台灣光復後，當地人信仰的長福巖清水祖師廟（俗稱三峽祖師廟）在畫家李梅樹主持改建後，呈現精雕細琢的工藝之美，也獲得「東方藝術殿堂」的讚譽。北台灣保存完整的三峽老街，1916年由在地住民自費修建，把傳統街屋，以古羅馬拱門、古希臘廊柱和巴洛克裝飾重新改造，形成漢、日、洋樓融合的建築風貌。其中，兩百公尺長的民權街南段（舊稱三角湧街），過去是三峽的商行集散中心，家家戶戶牆上刻有代表姓氏、行號和店名的字樣，就連山牆的雕刻圖案也別具意義，例如花瓶圖案象徵平平安安，每個細節都見證著三峽的昔日榮光。這條曾經面臨拆除、融合閩南與異國風情的歷史街區，後來以「三峽老街改造」獲得2007年在西班牙巴塞隆納舉行的全球建築金獎亞軍，讓老街成功轉型並找回活力。
遊走三峽，除了欣賞建築，吃吃喝喝、購物學習，也是樂趣所在，在全國上百條老街中，三峽老街努力走出自己的風格，古色古香的染布店、中藥店、陶藝工坊和香皂店，懷舊而樸實，「藍染公園」透過藍染體驗課程傳承三峽文化；美感洋溢的「庶民美術館」以綠色植栽裝飾，可以喝咖啡、欣賞畫作；空氣中飄來的金牛角麵包香是三峽地道的伴手禮，牛角造型的「真本家」雞蛋糕老少皆宜，口感Ｑ軟的三角造型「鄭記豬血糕」和主打在地食材的「甘樂食堂」同樣令人回味。有機會，能在百年歷史的「三峽公有市場」吃上一碗傳統麵點、滷味小菜和手工糯米腸，味覺和心情就更滿足。
大板根魔幻雨林療癒身心
三峽行，最期待的還有夜宿群山環繞的「大板根森林溫泉酒店」，從老街出發，約莫20分鐘車程即可抵達。腹地遼闊的園區海拔約兩百多公尺，擁有臺灣唯一的低海拔原生亞熱帶雨林，生長著高聳入雲的大型板根植物，林間孕育著數百種的植物和上千種昆蟲，交織出豐富的自然奇觀。位於酒店後山的三條森林步道，難度、長短各異，最短的一環登山道來回僅30分鐘，沿途可賞茄苳樹、淋漓樹、筆筒樹等，清晨早起漫步，猶如走進魔法森林，聆聽一場昆蟲野鳥的交響樂章。
除了保留雨林原貌，酒店還運用自然景觀推出「板根巨獸遠古生物」特展，設置模樣栩栩如生的遠古生物和7公尺高的萬歲金剛，搭配超擬真的聲音效果，營造遠古生物叢林氛圍，增添遊趣。
雨林溫泉雙SPA 養生之旅
為保留珍貴的山林資源，大板根森林溫泉酒店的整體開發不到二成，主建築涵蓋了森林別墅、溫泉會館、度假客房，以及依隨山勢景觀而建的溫泉浴場。在日本溫泉專家協助下，園區挖掘的弱鹼性碳酸氫鈉鹽泉，水質水量皆為極品，分別引進露天溫泉SPA、觀景風呂和個人湯屋，其中，露天溫泉SPA有各種大眾溫泉池，還能體驗水療按摩，充分放鬆；室外風呂裸湯以日式風情造景營造泡湯氣氛，室內風呂裸湯可同時享受不同溫度的冷、熱、冰池，提升泡湯享受；強調隱私的個人湯屋空間寬敞，庭園造景搭配山景，體驗完美。由於隱身自然山區，在此泡湯，春天可以賞櫻、夏季綠意盎然、秋天紅葉繽紛，四季樂趣不同，在必須與病毒共存的年代，森林溫泉浴讓人釋放壓力重新找回能量。享受完溫泉SPA，麗宴中餐廳的在地料理、茶業歷史文物館的珍貴館藏，提供美食與藝術的雙重享受，美好假期，舒心悠閒。
景點資訊
三峽歷史文物館
地址：新北市三峽區中山路18號
電話：02-8674-3994
三峽祖師廟
地址：新北市三峽區長福街1號
電話：02-2671-1031
三峽藍染遊客服務中心
地址：新北市三峽區藍染公園
時間：10:00-17:00
電話：02-8674-3601預約藍染手作體驗
大板根森林溫泉酒店
地址：新北市三峽區插角里79號
電話：02-2674-9228
網址：www.thegreatroots.com
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