特搜3大消暑活動！燈光水舞秀、魟魚飛行夏日限定

睽違兩年重新登場的宜蘭國際童玩藝術節即日起至8月14日在冬山河親水公園舉行，除了首度推出親子探索劇場《藝想保衛隊—恐龍重生》，也新增多款以「時空探索」概念打造的消暑戲水設施，包括SPA雷達站、UFO飆速滑道、星球探索平台等；除了白天盡情玩水，夜晚還可欣賞高空立體燈光水舞秀，從早到晚都能感受全新水漾魅力，單人票價250元起、兒童票則是100元起，讓大小朋友輕鬆嗨翻整個夏季。
我是廣告 請繼續往下閱讀
台中麗寶樂園馬拉灣戲水更是許多大人小孩每年夏日必玩的行程之一，馬拉灣裡不僅有多達10幾項的水上設施，更有全東南亞第一座可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，與好友們一起挑戰腎上腺素飆升的快感，偏好溫和慵懶活動的旅客，也可選擇躺在「漂漂河」上緩慢漂行，悠閒享受著陽光與流水所帶來的閑靜感受。
此外劍湖山世界水樂園「小威の海盜村水樂園」7月起全面開放，全台最長600秒6種浪形變換的驚濤快感的「維京巨浪」、可與親朋好友瘋狂打水戰的「大船塢」、全台唯一水上極速自由落體「尖叫無底洞」，體驗全程10秒從3層樓的高度垂直下滑，是愛熱血刺激活動的消費者千萬不能錯過的夏日行程，即日起到7月14日在Klook預訂還可享獨家平日票3折，水陸設施都能同時暢玩。
致力於推廣海洋保育觀念的屏東海生館7月1日推出全新互動體驗「魟魚飛行日誌」，結合大洋池打造虛實整合的沉浸式投影，讓觀眾好像一秒進入到蔚藍廣闊的海底世界中，感受巨大魟魚在身邊悠遊圍繞的視覺體驗，以及四周都被海洋包圍的療癒感，或是也能到屏東海生館的極地水域區，體驗一秒進入極地的感受，急凍快感更成為夏日消暑另類體驗。