浪浪覺得孤單！隔紗窗找家貓聊天 她開門：要加入嗎？
看來應該是來探聽這家伙食好不好！許多浪貓一生都在街頭徘徊，不一定能找到願意接受自己的家，不過國外就有一隻黑白貓出招讓自己順利被收編，而這成功的秘訣竟然是找家貓「聊天」？
根據《The Dodo》報導，女子瓦萊麗Valerie May在2021年時，發現一隻叫做「莫里斯Maurice」的黑白貓經常出現在社區附近，只要瓦萊麗在花園工作，莫里斯就會出現。一段時間之後，瓦萊麗就發現莫里斯經常站在紗窗門外看著屋內的2隻家貓，而家貓也站在紗窗門前與牠對望，久而久之莫里斯就常常跑到瓦萊麗的家，隔著紗窗門與家貓們「聊天」。
「莫里斯開始花更多時間，隔著紗門對屋內貓咪們嘰嘰喳喳，而我的貓咪們似乎也對牠很感興趣，完全不覺得自己的領地被侵略。」幾個星期過去，某一天瓦萊麗索性直接開門讓莫里斯進屋，甚至替牠清洗乾淨帶去獸醫院檢查，發現莫里斯身上有晶片卻沒有飼主的資料，因此瓦萊麗決定直接收編莫里斯！
瓦萊麗回憶第一次認識莫里斯，是之前的家貓「伊迪Edie」把牠帶回家的，後來伊迪過世後，莫里斯也消失一段時間，直到前一陣子牠才又出現。莫里斯雖然很快適應居家生活，不過比起飼主他更喜歡睡在床上或是與另外兩隻貓一起入眠，而現在的牠雖然還不太習慣讓瓦萊麗摸摸，不過牠的毛髮已經因為有足夠的營養而變得又厚又亮，而瓦萊麗也表示會花更多間陪伴莫里斯，相信經過過渡期後，莫里斯總有一天會更信任自己！（編輯：陳珮瑜）