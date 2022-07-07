COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

浪浪覺得孤單！隔紗窗找家貓聊天　她開門：要加入嗎？

▲國外一名女子發現一隻黑白貓經常在自家紗窗門前與家貓「聊天」。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
▲國外一名女子發現一隻黑白貓經常在自家紗窗門前與家貓「聊天」。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）

編輯中心/綜合報導

2022-07-07 17:00:56

看來應該是來探聽這家伙食好不好！許多浪貓一生都在街頭徘徊，不一定能找到願意接受自己的家，不過國外就有一隻黑白貓出招讓自己順利被收編，而這成功的秘訣竟然是找家貓「聊天」？

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲瓦萊麗只要在花園裡工作，浪貓「莫里斯Maurice」就會出現。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
▲瓦萊麗只要在花園裡工作，浪貓「莫里斯Maurice」就會出現。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
根據《The Dodo》報導，女子瓦萊麗Valerie May在2021年時，發現一隻叫做「莫里斯Maurice」的黑白貓經常出現在社區附近，只要瓦萊麗在花園工作，莫里斯就會出現。一段時間之後，瓦萊麗就發現莫里斯經常站在紗窗門外看著屋內的2隻家貓，而家貓也站在紗窗門前與牠對望，久而久之莫里斯就常常跑到瓦萊麗的家，隔著紗窗門與家貓們「聊天」。

▲莫里斯喜歡與瓦萊麗的貓聊天。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
▲莫里斯喜歡與瓦萊麗的貓聊天。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
▲而瓦萊麗家的貓也咪完全不排斥莫里斯。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
▲而瓦萊麗家的貓也咪完全不排斥莫里斯。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
「莫里斯開始花更多時間，隔著紗門對屋內貓咪們嘰嘰喳喳，而我的貓咪們似乎也對牠很感興趣，完全不覺得自己的領地被侵略。」幾個星期過去，某一天瓦萊麗索性直接開門讓莫里斯進屋，甚至替牠清洗乾淨帶去獸醫院檢查，發現莫里斯身上有晶片卻沒有飼主的資料，因此瓦萊麗決定直接收編莫里斯！

▲瓦萊麗索性直接開門收編莫里斯，讓牠成為家貓。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
▲瓦萊麗索性直接開門收編莫里斯，讓牠成為家貓。（圖／翻攝自The Dodo/Valerie May）
瓦萊麗回憶第一次認識莫里斯，是之前的家貓「伊迪Edie」把牠帶回家的，後來伊迪過世後，莫里斯也消失一段時間，直到前一陣子牠才又出現。莫里斯雖然很快適應居家生活，不過比起飼主他更喜歡睡在床上或是與另外兩隻貓一起入眠，而現在的牠雖然還不太習慣讓瓦萊麗摸摸，不過牠的毛髮已經因為有足夠的營養而變得又厚又亮，而瓦萊麗也表示會花更多間陪伴莫里斯，相信經過過渡期後，莫里斯總有一天會更信任自己！（編輯：陳珮瑜）

開車門趕蜜蜂！突有「小毛怪」闖入　他愣：我該怎麼辦？

雷聲大雨點小？綿羊加速撞牛卻「這動作」　網笑：怕痛？

狗誤闖禁地！虎斑貓炸毛「多影分身」　網笑：遇見大Boss

浪貓抱毛巾狂哈草！變身「毛毛蟲」狂扭動　網笑：是天堂

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀