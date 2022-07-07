COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

BA.5傳播力「強20%」！指揮中心：暫不升級防疫措施

▲圖為台北市雙連市場店家使用塑膠膜隔出空間，拉開與顧客的距離，避免直接接觸增加感染COVID-19風險。（圖／中央社）
▲圖為台北市雙連市場店家使用塑膠膜隔出空間，拉開與顧客的距離，避免直接接觸增加感染COVID-19風險。（圖／中央社）

中央社

2022-07-07 17:01:23

（中央社記者張茗喧台北7日電）Omicron BA.5亞變種病毒本土病例現蹤，疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，BA.4、BA.5傳播力比原本的Omicron傳播力強20%，但暫不考慮升級、匡列等防疫措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續降溫，但日前國內出現首例Omicron BA.5本土病例，防疫措施是否升級引發關注。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，BA.4、BA.5的傳播力比先前主流Omicron變異株多約20%，民眾還是要注意勤洗手、戴口罩，社區防疫措施也沒有鬆綁。

羅一鈞指出，針對入境確診且經定序確認的個案，會對同行、同住家人進行檢驗，根據第1圈檢驗結果再決定是否加驗第2圈，此外暫未考慮升級篩檢措施。

至於入境檢疫何時能從現行3+4縮短為0+7，即入境免隔離。指揮中心指揮官陳時中說，今天才剛剛宣布7月14日起，台灣民眾、持居留證者、轉機者登機前免附2天內PCR證明，實施後會再觀察一陣子，根據大家需求做最適當安排，防疫方面政策要比較謹慎，一步步來。

據統計，昨天共開4199人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3499份、默沙東「莫納皮拉韋」700人份，今年以來累計開立約34萬9938人，包括共28萬2356人倍拉維及6萬7582人份莫納皮拉韋。

據醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬2050床、空床6964床、空床率57.8%，其中台北區51.7%、北區55.5%、中區59.3%、南區56.6%、高屏區64.9%、東區60.8%；53家集中檢疫所共7610床、空床數5307床、空床率69.7%；42家地方加強型防疫旅館3857床、空床數1457床、空床率37.8%。（編輯：陳政偉）1110707

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

社交距離沒必要？陳時中：蠻好用「咳兩聲就去檢查APP」

死亡+105！30多歲男冒冷汗送醫　敗血性休克隔天就猝逝

放寬入境總量！指揮中心：即起總人數改為每週「4萬人」

將與潘孟安接受徵召「參選雙北」？陳時中：有機會再回答

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀