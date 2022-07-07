主播鄭亦真「雙喜臨門」宣布結婚　老公背景曝光

「漢堡主播」鄭亦真今（7）日升格人妻，在個人臉書寫下「換了新身分證，配偶欄也補上，謝謝大家的祝福！堡主嫁人囉！」而「雙喜臨門」的她還有另一樁喜事，就是接下《前進戰略高地》主持棒。鄭亦真透露另一半是普通上班族，個性善良務實：「他做事很細心跟浪漫，是個值得託付終身的人。」老公完全能體諒她的工作性質跟上班時間，2人不論各方面都很契合。
鄭亦真大方公開婚紗照，透露與先生是經由教會的朋友介紹，當時收到聚會邀約時，其實不想赴約，在大家的鼓勵下才決定前往，又怕遇到不適合的對象，所以事前自己還訂好鬧鐘聲響，就怕浪費時間，沒想到2人一見如故，還聊天聊到凌晨。
2人從交往到登記結婚其實不到一年，鄭亦真提到被求婚當下，整個人感動到大哭，沒想過人生會有這一段，老公跟朋友特別籌畫一整套驚喜，幫忙求婚的朋友不乏演藝圈藝人，像是得過金鐘獎的節目主持人張文綺、《無主之子》演員李又汝，《女力報到》演員張晏塵、MV廣告藝人賈佩雅、《華燈初上》演員權貞妍等，簡直是無敵超強卡司，而大家都很會「演」，才會讓她完全沒察覺：「我很難被驚喜到，有什麼蛛絲馬跡一定會發現，沒想到老公連場地佈置、戒指都準備好了！」
鄭亦真原本就以結婚為前提交往，但她認為老公是務實的人，所以原本不期待會有浪漫的求婚，沒想到對方特別精心安排：「感動除了是因為他的用心，另外是從沒想過我的人生會有求婚這一段，而他所準備的一切，就是我曾經想像過的感覺。」