台大要求碩博士論文須原創比對　學生：多一個流程要跑

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台大校方昨天發出聲明，證實已收到檢舉，經審查檢附事證後將確認是否受理，若受理後於2個月內完成審定。
台大原本就有提供論文原創性比對系統給師生使用，但先前較無強制性。昨天校方在回應林智堅學術倫理案時也宣布，即日起將要求所有碩博士畢業生的論文在提交時，都須進行原創性比對，並請指導教授檢視論文原創性比對結果後，才算完成離校程序。
這項規定出爐後，引發網路熱烈討論，許多學者紛紛分享，自己的學校早就要求學位論文要經過電腦比對，民間也有很多系統可供挑選。不過也有台大學生在社群網路交流平台Dcard上抱怨，原本預計這個月要畢業，突然多了一個流程要跑，學校配套都沒說清楚。
新黨多名成員今天下午到台大校門口上演行動劇，並具名檢舉林智堅疑涉抄襲論文，呼籲台大儘速召開學術倫理委員會審定。
台大校友、新黨輿情中心主任季節表示，他在2014年畢業時，確實沒有論文須經比對的規定，但他相信多數學生都是踏實地上圖書館找資料、寫論文，「真金不怕火煉。」認真寫論文的人，不怕被檢視。
台大今天由研究生教務處派人接受檢舉函，隨後以文字回應，重申會請學院組成審定委員會，檢視論文內容及結果的真實性，確認是否由他人代寫，比對文獻引用情形及審查論文原創性、貢獻度等，預計2個月內完成。
台大表示，會落實「勿枉勿縱」的原則，秉持公正、公平、客觀、明快原則進行個案審定，一切依照校內規範的標準作業程序，不受外界影響。
對於新增論文比對的要求，台大解釋，原就有提供原創性檢查服務，協助教師檢視各項著作的原創性。一名不願具名的台大教授今天受訪表示，論文比對系統主要是查有多少內容與其他論文雷同，有些領域的論文，本就會大量引用各種文獻，不必然就是抄襲，最後仍須由指導教授把關。（編輯：陳清芳）1110707