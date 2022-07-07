漆藝人成立7.7「臺灣漆藝日」 凝聚力量永續傳承臺灣漆

由國內漆藝協會等各界代表發起，每年國曆七月七日為「臺灣漆藝日」，是屬於臺灣漆藝人的日子。今日慶祝首屆漆藝日，發起籌備委員會召集人王賢民、臺灣漆藝協會理事長梁晊瑋、漆工藝人間國寶王清霜及黃麗淑、國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉等人，一起在主題牌匾上簽名慶賀，象徵漆藝界之共融、共存、共創。





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召集人王賢民表示，成立「台灣漆藝日」旨在集結漆藝界力量，凝聚對在地自然、文化的認同，以促進臺灣漆藝的自主性、原創性與永續發展。到場參與盛會的來自產官學界，有漆工藝人間國寶王清霜及黃麗淑、臺灣漆藝協會、臺灣漆文化協會、蓬萊塗協會、葫蘆墩漆藝協會、台中市漆藝協會、豐原漆藝博物館、臺灣工藝之家協會、臺灣頂極工藝協會、臺灣工藝聯盟總會等各界代表，場面隆重盛大。





▲今日慶祝首屆漆藝日，發起籌備委員會召集人王賢民、臺灣漆藝協會理事長梁晊瑋、漆工藝人間國寶王清霜及黃麗淑、國立臺灣工藝研究發展中心主任張仁吉等人，一起在主題牌匾上簽名慶賀。（圖／漆藝協會提供）

王賢民指出，「臺灣漆藝日」定在每年7月7日，是以「漆」與「柒」互為異體字，皆數字「七」之大寫。而7月7日也隱含著「漆、漆」之意涵，第一個「漆」字為動詞，意謂塗裝；第二個「漆」字為名詞，代表材料、技法。漆藝使用的「天然漆為漆樹的樹汁汁液，具有防腐、耐酸鹼、絕緣耐熱及環保無毒等特性，不僅有保護與增加器物耐久性之實用功能，應用於漆藝藝術發展又可美化生活，值得大力傳承推廣。





漆工藝人間國寶黃麗淑老師表示，發起成立「臺灣漆藝日」，對漆藝人是極大的支持與鼓舞，未來在技術性及知識性上的交流，將會有更多屬於漆藝的舞台。召集人王賢民則說，希望所有漆藝人，每年七月七日「臺灣漆藝日」，都能回到漆藝的「娘家」工藝中心，分享並交流彼此創作心得。臺灣漆藝協會理事長梁晊瑋則期許，每位參與今天活動的人都能收穫滿滿，未來漆藝發展亦能更上頂峰。





國立臺灣工藝研究發展中心張仁吉主任表示，7月7日臺灣漆藝日，以飽滿活力的人文自然色彩，呈現臺灣漆藝充沛的生命力；七道漆痕交互線條象徵7月7日，亦代表漆液取自臺灣山脈下的漆樹，匯流至今日的臺灣漆藝日，象徵工藝創作及人才逐步累積，是一種承先啟後與歸屬感。









