「蠟筆小新」移師台中 列車環遊甜點世界大冒險

歡慶蠟筆小新動畫上市30週年！蠟筆小新甜點大作戰壓軸站，今起移師台中驛鐵道文化園區登場。與其它地區展出不同的是，台中站融合鐵道及火車元素，再加入台中站特有意象，及重金打造「甜點世界大冒險」企劃，琳瑯滿目，絕對讓大小朋友目不暇給，留連忘返！





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蠟筆小新系列活動中，特別企劃的「甜點世界大冒險」，今日起試營運，小小站長邀請可愛的蠟筆小新和動感超人人偶出場，演出經典官方主題曲「我是萬人迷」，吸引現場眾人目光。





主辦單位表示，全園區總共打造7處30週年蠟筆小新「甜點世界大冒險」場景，包含高達6米的巧克比精神堡壘，並融合台中在地景點(帝國糖廠、台中公園、綠川)的甜蜜空間，以及經典再現娃娃車區與餅乾區，還有野原一家、動感超人以及春日部防衛隊與你同行，彷彿置身於卡哇伊蠟筆小新世界，保證萌到讓粉絲拍不完，留下甜蜜回憶。





▲最終站選址台中火車站，除了數百樣蠟筆小新周邊商品，更有台中限定版的蠟筆小新與鐵道相關商品，值得鐵道迷與小新迷珍藏。(圖／記者金武鳳攝，2022.7.7)

迎接暑假最吸睛的蠟筆小新甜點大作戰活動，好玩好買又好拍照外，壓軸還有驚喜抽獎。由主辦單位首創甜點列車抽獎活動，民眾有機會把隱藏版「鱷魚阿山小新公仔」帶回家；最終站選址台中火車站，除了數百樣蠟筆小新周邊商品，更有台中限定版的蠟筆小新與鐵道相關商品，值得鐵道迷與小新迷珍藏。





此外，還有「拍照打卡任務送」，設計6款蠟筆小新獨家車票書籤，只要在「臺中驛鐵道文化園區」任何一處與小新景點拍照，將照片上傳至FB或IG貼文，並標記地點「蠟筆小新30週年期間限定店-甜點世界大冒險_最終站」及@臺中驛鐵道文化園區，即可獲得打卡禮。









