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袁惟仁女兒「哭求爸爸醒來」　陶晶瑩17年付出感動陸元琪

▲陸元琪（右二）遇無限低潮，感謝陶晶瑩（左三）17年付出。（圖／陸元琪臉書）
▲陸元琪（右二）遇無限低潮，感謝陶晶瑩（左三）17年付出。（圖／陸元琪臉書）

記者侯家瑜/綜合報導

2022-07-07 21:53:20

藝人陸元琪與知名音樂人「小胖老師」袁惟仁離婚後，獨自扶養一雙兒女，藉由臉書直播賣東西來維持收入，事實上，她與主持人陶晶瑩（陶子）擁有多年交情，今（7）日凌晨也在臉書上有感而發，分享陶晶瑩這17年來的暖心舉動。

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陸元琪坦言雖然找不到與陶晶瑩的單獨合照，但對方在自己後期最不好的時，都會出現在身邊：「她看過最當機的我，最多眼淚的我，2005年時家裡出了些事，她是最密切聯絡我要我振奮起來的人之一。」坦言2016年底離婚後，一度不敢面對媒體，而陶晶瑩則鼓勵她面對現實。

▲陸元琪坦言找不到與陶晶瑩的單獨合照。（圖／陸元琪臉書）
▲陸元琪坦言找不到與陶晶瑩的單獨合照。（圖／陸元琪臉書）
陸元琪2018年跟小孩一起去觀賞陶晶瑩的演唱會，兒子袁義受邀擔任演唱會的平面攝影師，開演前陸元琪到後台與陶晶瑩擁抱，對方問候、擔心的眼神，至今回想起來仍深感溫暖，直呼一輩子都不會忘記。陸元琪透露當時女兒聽到陶晶瑩正在演唱袁惟仁寫的歌，泣不成聲地說：「好想爸爸，不知道爸爸醒來了沒有？」自己還擔心哭花的臉被陶晶瑩看到，而這次兒子主動要請她去看陶晶瑩的演唱會，陸元琪就爽快答應：「這次不會再像2018年那時複雜的心情出席了！我會好好聽歌！」看來對於過去的事似乎已經放下，希望今年能在閨密面前，成為最好的聽眾。
 

▲陸元琪離婚後，為一雙兒女積極上通告，經營網拍、直播賺生活費。（圖／陸元琪臉書）
▲陸元琪離婚後，為一雙兒女積極上通告，經營網拍、直播賺生活費。（圖／陸元琪臉書）

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