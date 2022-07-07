英相強生請辭！唐寧街「捕鼠官」爆紅　連貓都要強生下台

英國首相強生（Boris Johnson）於英國時間7日中午12點半宣布辭職，深陷在防疫期間於官邸舉行派對的爭議，加上保守黨副黨鞭上週又爆發性醜聞，成為壓垮強生的最後一根稻草，許多內閣閣員紛紛率先跳船，強生最終只能黯然請辭。不過其實向強生「施壓」的還包括唐寧街「捕鼠官」貓拉里（Larry the Cat），貓拉里昨日才在推特揚言「不是首相走，就是我走」，結果真的立即讓強生下台，這則推文也瞬間在網路爆紅。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲英相強生宣布請辭。（圖／美聯社／達志影像）貓拉里從2011年就入住唐寧街10號擔任首席捕鼠官的頭銜，歷經過多位首相更迭，今年15歲的貓拉里始終人氣不墜，還有網友替他在推特上成立帳號。而貓拉里的推特帳號於6號發文表示，「我的良心讓我再也無法與首相一起生活，要嘛他走要嘛就我走」，配圖還特別在貓拉里面前P圖後製了一個小小麥克風，看起來更具有正式聲明的嚴肅感，讓大家笑翻。▲唐寧街捕鼠官貓拉里人氣超旺，有網友替他成立推特帳號，更發文揚言「不是強森走，就是我走」，結果真的一語成讖讓強生下台。（圖／翻攝自Larry the Cat的推特）而在強生真的請辭後，這則推文也獲得許多網友朝聖，現在已經獲得近25萬人按讚以及4萬多次轉發，更有網友笑稱要貓拉里出來接任總理。貓拉里事實上真的是官邸的一份子，唐寧街官網上介紹貓拉里的每日公務包括迎接客人來到，測試古董家具的午睡舒適程度，各類安全防禦的檢查，還包括解決老鼠佔據房子的問題。但官網上也逗趣表示，對於捕鼠，貓拉里比較熱衷於「戰術規劃」而甚少實際行動。（編輯：倪浩軒）擋不住逼宮壓力！英相強生宣布辭職 留守至選出新領導人李靚蕾微博發聲！轉律師聲明稿「揭真相」：必將依法追究英國首相強生傳將辭職 戰後任期排名第4短邊境管制重大鬆綁！7/14起返台「3類人」免持PCR證明