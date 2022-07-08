COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

6縣市高溫飆36度！午後雷雨強度減弱　下週恐有2熱帶擾動

▲中央氣象局表示，全台各地大多為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。（圖／張勵德攝）
▲中央氣象局表示，全台各地大多為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率。（圖／張勵德攝）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 06:31:462022-07-08 06:32:00

中央氣象局今天（8日）表示，全台各地大多為多雲到晴，東南部地區有零星短暫陣雨，午後西半部地區及東半部山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部大雨發生的機率；清晨至上午雲林以南沿海地區亦有零星短暫陣雨。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天「太平洋高壓」稍增強，晴朗仍炎熱，高溫升至36度左右，民眾需注意防曬、防中暑；午後因大氣不穩，有局部雷陣雨，大多在山區及部分鄰近平地，應注意雷擊及瞬間大雨。氣溫方面，北部23到36度，中部24到35度，南部24到36度，東部22到36度。

吳德榮補充，最新模式模擬顯示，週六至下週二「太平洋高壓」逐日增強，高溫依舊；午後雷陣雨強度減弱，大多在山區及少部分鄰近平地，範圍亦日漸縮小，偶有較大雨勢，仍需注意。下週三、四(13、14日)天氣變化視「熱帶擾動」動向而定，模式模擬不確定性大。

另外，歐洲(ECMWF)系集模式模擬圖顯示，下週菲律賓東方至南海海面為有利「熱帶擾動」發展的海域，下週三(13日)20時模擬機率已分別達60%及40%。美國(GFS)模式同時的模擬圖則顯示，右側「熱帶擾動」已進入巴士海峽，另一個則在南海。結果雖分歧，但兩模式模擬右側擾動，離台皆不算遠，應持續密切觀察。（編輯：陳苾暐）

英相強生請辭！唐寧街「捕鼠官」爆紅　連貓都要強生下台

轎車自撞電桿！車頭全毀衝進農田　駕駛未繫安全帶身亡

花蓮18歲男「三棧南溪戲水溺斃」！送醫搶救不治

家庭糾紛釀禍！新竹男帶炸彈衝警局求助　下秒炸飛右手掌

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀