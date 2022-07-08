兩樣情！英相強生下台　烏克蘭遺憾、俄羅斯拍手叫好

英國政壇近日風波不斷，疫情、經濟壓力加上首相強生（Boris Johnson）醜聞連環爆，保守黨內閣因此上演跳船潮，在超過54名部長、次長以及內閣成員辭職後，強生終於擋不住逼宮壓力而宣布辭職，將留任至保守黨選出接替者為止。對此烏克蘭表示遺憾，而俄羅斯則是「樂見其成」。
綜合外媒報導，美國、英國以及歐洲部分國家，在俄烏戰爭中都偏向支持烏克蘭，並持續提供武器和金援，幫助烏國戰後重建等等，強生更是2次到訪基輔，因此在強生請辭的消息傳出後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）回應，說強生是烏克蘭的真朋友，儘管強生辭職，但相信英國對烏克蘭的政策不會很快就改變。
澤倫斯基坦言，在強生的領導下，英國和烏克蘭的雙邊關係升溫，也從英國獲得許多援助，希望之後有機會可以跟強生面對面談話。
相較於烏克蘭的惋惜，俄羅斯則完全是另一種面貌。有外媒引述消息指出，俄國政商界人士得知強生辭職後都相當高興，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示，應該由更專業、會透過對話決策的人來領導英國，但目前看來「希望渺茫」。
報導指出，英俄關係自俄國入侵烏克蘭以後迅速惡化，因為英國政府對俄國實施多項制裁，包含多名與克里姆林宮關係密切的俄國寡頭。