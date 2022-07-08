台積電大漲13元！台股早盤漲逾170點 突破14500點
美股開高走高，標普500指數連續4個交易日上漲，道瓊指數也上漲346.87點，亞股小漲，日經指數、韓國綜合指數皆漲約1%內。台北股市今（8）日開高漲逾170點，早盤一度來到14510點；台積電、大立光雙王持續領頭上攻，台積電早盤大漲13元，最高來到470元；今日盤面焦點為光學鏡頭、網通族群續強。
美國股市7日在就業報告出爐前呈現漲勢，道瓊指數上漲346.87點，漲幅1.12%，收在31384.55點；那斯達克指數上漲259.49點，漲幅2.28%，收在11621.35點；標普500指數上漲57.54點，漲幅1.5%，收在3902.62點；費城半導體指數上漲111.8點，漲幅4.48%，收在2605.9點。
台北股市今日開高漲逾170點，早盤更一度來到14510點，突破14500關卡；台積電、大立光雙王持續領頭上攻，台積電早盤大漲13元，一度來到470元，大立光則漲逾15元，盤中觸1930元；其餘電子族群普遍走揚，推升大盤持續反彈。
貨櫃三雄跳空開高，越過10日均線，長榮早盤漲逾5%，陽明、萬海漲逾3%；航空雙雄早盤同樣表現強勢，長榮航漲逾1%，華航則漲逾3%。
今日盤面焦點為光學鏡頭族群、網通族群續強，聯一光早盤大漲逾7%，揚明光、新鉅科、佳凌、亞光皆漲約1%至4%，網通的神準早盤大漲逾5%，仲琦、正文、正基、智邦則漲約2至5%