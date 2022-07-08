不只斯里蘭卡！外媒點出「這些國家」　經濟也有崩潰風險

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在文章中，外媒點出以下經濟面臨風險的國家：
1.阿富汗
自從美國及北約去年撤軍以來，阿富汗一直在遭受可怕的經濟危機，外部援助幾乎都暫停了，各國政府還加大了制裁力度，拒絕承認塔利班政府，該國3900萬人口中，約有一半面臨危及生命的糧食不安全，包括醫生、護士和教師在內的大多數公務員，幾個月來都沒拿到應有的報酬，而日前發生的地震更是雪上加霜。
2.阿根廷
每10個阿根廷人中，約有4個屬於貧窮，隨著貨幣貶值，其中央銀行的外匯儲備嚴重不足。今年的通貨膨脹率預計將超過70%。
3.埃及
該國的通貨膨脹率在4月飆升至近15%，導致貧困，造成其1億300萬人口其中近1/3活在貧困中。在這之前，他們早就因為浮動貨幣政策和削減燃料、水電補貼等緊縮措施在內的野心勃勃改革計畫而受害。此外，央行升息以抑制通膨並且允許貨幣貶值，也增加埃及償還巨額外債的難度，淨外匯儲備持續減少。
4.寮國
在大流行爆發之前，寮國是增長最快的經濟體之一，但它的債務水平飆升速度和斯里蘭卡一樣，正在與債權人就如何償還價值數十億美元的貸款進行談判，寮國貨幣貶值30%加劇了這些困境，物價上漲和失業可能進一步惡化貧困現象。
5.黎巴嫩
黎巴嫩與斯里蘭卡一樣，貨幣崩潰、短缺、通貨膨脹嚴重、飢餓加劇、排隊購買汽油和中產階級人數銳減。而且也經歷了一場漫長的內戰，經濟復甦受到政府功能失調和恐怖襲擊的阻礙。
世銀2021年6月在黎巴嫩貨幣貶值近90%之際時曾表示，當地陷入超過150年以來舉世最嚴重危機。
6.緬甸
大流行和政治不穩定重創緬甸經濟，尤其是軍隊於2021年2月政變之後，導致西方實施制裁，去年經濟就萎縮了18%，預計今年幾乎不會有任何增長，還有超過70萬人因武裝衝突和政治暴力而逃離或被迫離開家園。
7.巴基斯坦
與斯里蘭卡一樣，巴基斯坦一直在與國際貨幣基金組織進行緊急談判，希望重啟一項60億美元的救助計劃，該計劃在4月總理伊姆蘭汗的政府被推翻後被擱置。飆升的原油價格推高了燃料價格，進而拉抬了其他成本，將通脹推高至21%以上。
8.土耳其
政府財政惡化、貿易逆差不斷擴大，加劇土耳其債務積欠。與此同時，當地通膨率超過60%、失業率居高不下。陷入困境的里拉兌美元歐元在2021 年底跌至歷史低點後，中央銀行求助於使用外匯儲備來抵禦貨幣危機。此外，土耳其的外債約佔其GDP的54%。
9.辛巴威
該國的通貨膨脹率已飆升至130%以上，加上貪腐、低投資、低出口和高債務等多項打擊，許多人三餐不繼。通膨也使得當地人無法信任本國貨幣，增加對美元的需求。