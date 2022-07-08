法官鄭小康跟富商吃飯、收襯衫　職務法庭判不懲戒或免議

我是廣告 請繼續往下閱讀
富商翁茂鍾涉與不少司法官不當往來事件，監察院前（2020）年先彈劾前公懲會委員長石木欽，並要求司法院展開調查，結果查出，鄭小康收受襯衫、曾任翁茂鍾案審判長未予迴避，判決後聯繫翁茂鍾，違失情節重大，移送監察院審查後遭彈劾。
職務法庭開庭時，鄭小康談起跟翁茂鍾的關係，鄭說，因參加友人子女婚宴，與同桌的留日返國企業家第二代翁茂鍾認識。之後，他要請陳姓友人吃飯，陳問翁能不能一起，那是第2次偶遇翁。鄭表示，當時翁說有餘布打算製成襯衫，當公關品送給席間人士，在座人士都客氣謝謝翁，直到收到第2件襯衫才覺得不妥，打給翁要翁「不要再送了」，因翁說「襯衫約300元，價值不高，請別嫌棄」，基於禮貌就沒退，怎知後續還是不定期收到襯衫，是他「太輕忽了」。
對於遭疑未迴避且在宣判後主動打給翁，鄭解釋，當時剛從最高行政法院調台北高等行政法院，根本不知道怡華公司的老闆，跟送襯衫的佳和老闆都是翁茂鍾；因怡華另一個案件也敗訴，基於曾有數面之緣，才打給翁勸說「經營公司要守法」。鄭數度道歉，稱事發至今已有深切反省，對監察院及司法院的指教虛心接受。
監察院主張，鄭的違失行為包含2005、2006及2008年與翁3次宴飲，至2015年9月止共收12件襯衫，未迴避2件翁的案件，宣判後致電翁，以最後違失行為計算，沒有超過追懲時效，且時間橫跨《公務員懲戒法》與《法官法》，應以一體性評價，不能切割新法及舊法。