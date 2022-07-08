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提升港區疫苗覆蓋率！高雄港務分公司在港區設疫苗接種站

▲台灣港務公司高雄港務分公司在高雄港區開設疫苗接種站，港區工作人員踴躍前往接種。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)
▲台灣港務公司高雄港務分公司在高雄港區開設疫苗接種站，港區工作人員踴躍前往接種。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-08 12:00:00

台灣港務公司高雄港務分公司於今(8)日，在高雄港棧9-2庫，開設COVID-19疫苗接種站，並由港務公司主動以電話、電子信件等方式通知港埠相關工作人員疫苗施打站相關訊息，並透過線上意願調查預先安排人員分流，鼓勵港區業者踴躍前往接種。

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▲台灣港務公司高雄港務分公司在高雄港區開設疫苗接種站，港區工作人員踴躍前往接種。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)
▲台灣港務公司高雄港務分公司在高雄港區開設疫苗接種站，港區工作人員踴躍前往接種。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)
台灣港務公司高雄港務分公司總經理王錦榮表示，港務公司為配合中央COVID-19疫苗施打新制，乃開設疫苗接種站。
 
王錦榮說，中央疫情指揮中心為降低邊境逐步開放後，新型變異株對於國內防疫之衝擊，宣佈自7月1日起機場港埠相關工作人員，可自行評估染疫風險及意願後，接種COVID-19第二追加劑(第四劑)，為此港務公司乃積極協調高雄市政府衛生局規畫，在高雄港棧9-2庫開設COVID-19疫苗接種站，並由港務公司主動以電話、電子信件等方式通知港埠相關工作人員疫苗施打站相關訊息，並透過線上意願調查預先安排人員分流，鼓勵港區業者踴躍前往接種。

▲高雄港務分公司總經理王錦榮視導疫苗施打站，慰問現場醫護人員的辛勞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)
▲高雄港務分公司總經理王錦榮視導疫苗施打站，慰問現場醫護人員。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)
王錦榮指出，此次開設COVID-19疫苗接種站，所施打疫苗種類為莫德納及BNT，由新聖明診所、聯合醫院及大同醫院進駐協助施打。

▲台灣港務公司總經理陳劭良慰問現場醫護人員的辛勞，並捲衣袖施打疫苗。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)
▲台灣港務公司總經理陳劭良慰問現場醫護人員的辛勞，並捲衣袖施打疫苗。(圖／記者黃守作攝，2022.07.08)
台灣港務公司總經理陳劭良及高雄港務分公司總經理王錦榮，並前往視導疫苗施打站，慰問現場醫護人員的辛勞，陳劭良並捲衣袖，引領同仁接種COVID-19第二追加劑(第四劑)，以提升港區整體疫苗覆蓋率，建構港區安全防疫網。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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