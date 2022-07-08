名家論壇》黃創夏／侯友宜自私的「歲月靜好」崩潰

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人之所以成為萬物之靈，雖然有許許多多假說和理論，也有哲學與宗教的辯論，但有一個共同性，就是「有來有往的相互扶持」，物種和聚落中的個體總是必須有所互助，才能共度難關也共同發展。
如果，只是佔盡一切便宜，只是不沾鍋的自我保護，而且翻臉無情，只要對自己不利，往日情誼拋諸腦後，甚至還打算踩著殘骸當墊腳石，這樣的人物，總有一天會受到反撲！
甚至自以為可以靠包裝的掩護，機關算盡，吃盡同黨同志的豆腐，以為可以維持自己的「歲月靜好」，無災無難到公卿，這種人的自私總會被人看破手腳。
例如，最近有媒體大幅報導，說侯友宜放棄直攻2024總統選舉了，還說本來一度有在思考讓「新北女婿」江啟臣接替他參選2022的新北市長選舉。
這樣的消息真是欺騙大家是健忘的！
江啟臣在擔任國民黨黨主席時，多憋啊！
立法委員，江啟臣管不了，也沒幾個立委把他放在眼裡；縣市長，江啟臣叫不動，其中最常不理江啟臣的，就叫做侯友宜，還記得2021年5月，江啟臣曾經想整合縣市長來一場防疫連線視訊會議，「另有行程」缺席的，就有那個只顧自己「歲月靜好」的侯友宜。
江啟臣輩分低，資歷淺，就這麼被吃夠夠了！
然而很多事不是不報，只是時候未到，從回鍋國民黨黨主席之後，一直處於「沒有領導的領導」，特別是完全無法統御新北市長侯友宜的「沒有中央的中央」，朱立倫終於報一箭之仇了，報了許久以來的憋屈之仇！
首先是國民黨所謂黨務人士透過媒體表達國民黨確定會「提名」侯友宜競選爭取新北市長的連任，換句話說，也是朱立倫的黨中央宣告了侯友宜頂多就是在新北市「被連任」，至於2024那一役，侯友宜別再癡心妄想了。
在「恩恩事件」越演越烈之際，國民黨鮮少出面替侯友宜助陣，卻有「黨務人士」向媒體表達「婉惜」，大嘆侯友宜的「危機處理」不合格，感嘆國民黨在年底大選的「北北基桃」本來可以由侯友宜領航打團體戰，侯友宜因為「恩恩事件」可能無法扮演領頭羊的角色，大嘆國民黨的選情有陰霾。
這樣的放話，才是國民黨最高段的「腹黑」宮鬥心法，表面大吹大捧其實就是定調子：北北基桃本來國民黨大有希望，現在危機重重，要是選不好，都是侯友宜的錯，連「恩恩事件」都處理到荒腔走板，侯友宜還敢妄想選總統！
不要怪朱立倫的國民黨黨中央現在對侯友宜的手段如此兇狠啦，侯友宜會得到如此的報復對待，也是他自己的風格所致！
那是在去年（2021）上半年時，江啟臣當時領導的國民黨荒腔走板、毫無戰力，更被吳斯懷、葉毓蘭、陳玉珍等立委不時爆走的「驚世之作」弄到奄奄一息，朱立倫起心動念，考慮是否要回鍋爭取國民黨黨主席。
那時的朱立倫內心是認定侯友宜是有情有義的，約在2021年5月中旬，朱立倫約見一些人士見面，討論他如果回鍋黨中央後的方向，朱立倫當時認為國民黨在立院是少數，不是戰場，而組織縣市長聯盟才有力量。
當時朱立倫還滿滿信心說侯友宜一定會和他同心，可以和侯友宜齊心複製2008年馬英九透過縣市長組成「18王公」的地方包圍中央模式。那時有人當面就警告朱立倫說：「那可不一定，位置不一樣，人心會變、欲望升級」，朱立倫竟然像是一個誤入叢林的小白兔，不知人心險惡，還信誓旦旦地說他「絕對相信老侯，他是個漢子」。
朱立倫當選黨主席之後，卻馬上體會到2018到2019年的王金平心中的苦楚：「背叛」！
侯友宜本來在2008年馬英九一上任就被放到警察大學當校長，列入待退行列，是朱立倫伸援手把他拉進政治圈，正如同王金平曾經在韓國瑜最落魄之時，替韓國瑜創造「三山造勢」，但王金平的參選總統之宿願，也因韓國瑜而斷念。
這些雖是國民黨的家務事，但「子係中山狼，得志便猖狂」語出《紅樓夢》，這是眾所周知的成語，比喻的是小人一旦得志，便會猖狂如虎似狼。而為什麼國民黨老會養出如此人物？真是耐人尋味！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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