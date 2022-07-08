名家論壇》鈕則勳／盧侯雙引擎　威脅民進黨

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此外，盧的愈來愈強，也可從議員參選人的行銷操作窺得一二，台中要選議員的許多侯選人早就掛出和盧秀燕的合照看板，想借盧的光環，借力使力來為自己行銷，而候選人掛和盧的合照看板，對盧也有傳播上的效果 ; 第一，這種聯合競選操作，等於擴大了盧的曝光能量，讓盧有更多宣傳管道和機會，一定程度強化了盧施政政績的説服力。第二，盧更有先聲奪人，建構主場優勢的利基，制約蔡其昌的攻防策略 ; 第三，母雞、小雞相互拉抬，對盧的選票有拉高、對藍軍議會席次有擴張的機會。第四，小雞多掛看板，盧就可以減少戶外看板的製作，競選經費也能進一步控制，多利確實非常明顯。
相對於「藍營一姊」盧秀燕現今的氣勢，人氣王侯友宜近期仍陷在「恩恩案」中，日前「台灣新政協會」民調顯示，29.6%的新北市民減少對侯友宜的信任度，44.1%的新北市民不滿意侯處理該案的態度，畢竟侯的相關回應確有強化空間，短期內可能衝擊侯的威望。弔詭的是，同時期「美麗島電子報」的民調，侯友宜的「信任指數」仍在政治人物中穩居第一名，至於「誰最適合擔任下一屆總統」的民調數據，獲得19.8%支持度的侯友宜只輸給賴清德的33%，狠甩朱立倫的3.3%，仍是藍軍最具總統板勢的政治人物。從這幾份民調來看，目前雖有一定程度的新北市民對於侯處理「恩恩案」有微詞，但對侯的形象設定並未產生顯著的侵蝕，加上綠軍新北市候選人幾度難產，可見該案對侯雖有影響，卻仍是「短空長多」。
侯的穩健態勢與盧的漸次拉高或許已經成為國民黨年底選舉的雙引擎，除能彌補黨中央在形象及拓票上的弱勢外，對於北部及中部國民黨的選情，當有順勢拉抬的效果 ; 畢竟桃園的前行政院長張善政與台北市的候選人蔣萬安，雖形象不錯，但仍屬四平八穩型的候選人，較難在媒體前產生議題聚焦的效果，仍得靠侯友宜的拉抬，強強聯手、北桃維穩的格局才能形成。而盧的「中霸天」氣勢形成後，進一步和南投具形象魅力、被稱為「神力女超人」的許淑華強強聯手，對於黨中央提名導致苗栗國民黨分裂的局勢，較易產生「護盤」的效果，穩住苗栗、南投後，能量擴散藍綠互有勝負的彰化，也能助爭取連任的王惠美穩住局面。
是以，盧的強勢崛起不僅為自己的連任創造了極大可能，亦能和侯友宜並駕齊驅，護住國民黨孱弱的心脈，進一步成為藍軍亮眼的明日之星，盧侯二人強強聯手，民進黨的競爭對手若找不到正確的策略切入，只為攻擊而攻擊的話，說不定還會將二人打得愈來愈旺。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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