矛盾大對決！貓愛上「不愛貓的人」　網笑：這畫面太虐心

我是廣告 請繼續往下閱讀
「貓咪v.s不愛貓男」大戰第二回合：當貓咪與人類碰頭時，多數人會露出幸福快樂的表情，於是這隻貓也用頭磨蹭男子撒嬌，豈料動作不過開始一秒，男子即扭開頭化解攻勢。第二場：貓咪敗！
「貓咪v.s不愛貓男」大戰最終局：誰能抵擋投懷送抱的魅力呢？貓咪直接爬入男子懷中，並用深情的雙眼向其散發愛意，這次男子終於妥協，沒有把貓咪甩開外，甚至伸出手撫摸牠的頭顱，看來拜倒在貓咪身下的日子已不遠了！最終局：貓咪勝！
男子表示自己不喜歡貓是因為牠們會爬來爬去，後來補充：「OK，我現在喜歡貓了」，只是這是肉體上的妥協，還是心靈上的臣服，我們這些外人終究是看不透啊！
網友回覆：「哈哈哈。貓被那些討厭它們的人所吸引哈哈」、「貓就像：我可以改變他」、「那我要表現得像討厭貓一樣，這樣就可以有這種待遇了嗎，哈哈」、「『我要讓你愛我』——每隻貓」、「他是個好人，貓知道」，有興趣看完整互動可點影片。 （編輯：李惠婷）
@valareecrisPussy comes crawling he reckons 🙃😂 #fyp #foryou #foryoupage
♬ original sound - Valareecris