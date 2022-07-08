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矛盾大對決！貓愛上「不愛貓的人」　網笑：這畫面太虐心

▲矛盾大對決！討厭貓的人v.s愛他的貓，網友見畫面笑：「他是天選之人」。（圖／TiKTok：valareecris）
▲矛盾大對決！討厭貓的人v.s愛他的貓，網友見畫面笑：「他是天選之人」。（圖／TiKTok：valareecris）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 11:32:332022-07-08 11:49:11

得不到的最香！國外網友PO自己與朋友間聚會的影片，他其實不太喜歡貓，對屋內小貓敬而遠之，可就因為這樣自然、無所謂的態度，這隻貓竟因此被深深吸引，即便男子多次展現抗拒，牠仍不屈不撓找方法親近，在大戰3個回合後，貓皇終於還是取得最終勝利！

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「貓咪v.s不愛貓男」大戰第一回合：男子原先放鬆地坐在沙發，拿著酒杯與朋友談天說地，突然一隻貓咪朝他肩膀走來，這突然的親近讓他倍感不適，露出極為嫌棄的表情。第一場：貓咪敗！

▲貓：什麼？竟然不吃我主動出擊這招？讓我再想想！（圖／TiKTok：valareecris）
▲貓：什麼？竟然不吃我主動出擊這招？讓我再想想！（圖／TiKTok：valareecris）
「貓咪v.s不愛貓男」大戰第二回合：當貓咪與人類碰頭時，多數人會露出幸福快樂的表情，於是這隻貓也用頭磨蹭男子撒嬌，豈料動作不過開始一秒，男子即扭開頭化解攻勢。第二場：貓咪敗！

▲貓：什麼！磨頭撒嬌都沒用？哼，男人！你引起我的興趣了。（圖／TiKTok：valareecris）
▲貓：什麼！磨頭撒嬌都沒用？哼，男人！你引起我的興趣了。（圖／TiKTok：valareecris）
「貓咪v.s不愛貓男」大戰最終局：誰能抵擋投懷送抱的魅力呢？貓咪直接爬入男子懷中，並用深情的雙眼向其散發愛意，這次男子終於妥協，沒有把貓咪甩開外，甚至伸出手撫摸牠的頭顱，看來拜倒在貓咪身下的日子已不遠了！最終局：貓咪勝！

▲貓：我直接投懷送抱，沒想到吧？是不是無法抵擋我的魅力了啊！（圖／TiKTok：valareecris）
▲貓：我直接投懷送抱，沒想到吧？是不是無法抵擋我的魅力了啊！（圖／TiKTok：valareecris）
▲貓：哼！我的了！輕輕鬆鬆！（圖／TiKTok：valareecris）
▲貓：哼！我的了！輕輕鬆鬆！（圖／TiKTok：valareecris）
男子表示自己不喜歡貓是因為牠們會爬來爬去，後來補充：「OK，我現在喜歡貓了」，只是這是肉體上的妥協，還是心靈上的臣服，我們這些外人終究是看不透啊！

網友回覆：「哈哈哈。貓被那些討厭它們的人所吸引哈哈」、「貓就像：我可以改變他」、「那我要表現得像討厭貓一樣，這樣就可以有這種待遇了嗎，哈哈」、「『我要讓你愛我』——每隻貓」、「他是個好人，貓知道」，有興趣看完整互動可點影片。 （編輯：李惠婷） 


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