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戒備鬆懈！安倍晉三中彈命危　網批：連阿北都能騎車經過

▲日本前首相安倍晉三在奈良市演說遭到槍擊。（資料照／翻攝自安倍晉三臉書）
▲日本前首相安倍晉三在奈良市演說遭到槍擊。（資料照／翻攝自安倍晉三臉書）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-08 13:27:492022-07-08 13:40:58

日本前首相安倍晉三在8日上午於奈良市進行街頭政治演說中，突然中彈倒地，從現場照片中可以看到，安倍晉三倒在地上，白色襯衫全都是血。41歲嫌犯在開槍之後沒多久，隨即遭到逮補。但這起事件發生之後，震驚日本社會，有日本民眾更質疑當時警備是否太鬆懈。

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綜合日媒報導，安倍晉三在當地時間8日上午約11時30分（台灣時間10時30分）於奈良市近鐵大和西大寺站前街頭發表街頭政治演說時，被一名42歲男子山上徹也從背後開槍襲擊。安倍胸部中彈倒地流血，失去意識送醫。隨後傳出他心跳停止。山上徹也在犯案之後，已經遭到逮捕，有報導指出，他曾經是前海上自衛隊員。

安倍晉三中彈後，隨即震驚海內外，不少民眾針對安倍晉三演說場所的維安戒備感到質疑，當時安倍晉三是站在街道臨時設置的小講台上發言。有網友表示，講台後的空間非常「違和」，還能拍到有人騎腳踏車經過的照片，顯示出相當的空曠，認為這起事件發生之後，對往後街頭演講方式也會造成影響。

另有民眾透過現場照片指出，「日本先前沒有發生類似事件，而安倍晉三當時站的位置附近有許多大樓，能見度非常高，『也是很容易進行狙擊的場所』，安倍晉三雖然已經卸任，但仍有特勤人員在附近戒備，卻對這件事情沒有特別防範。」

除了戒備過於鬆懈之外，這名民眾指出，在特勤人員壓制住嫌犯之後，附近的民眾卻是很好奇地張望，「如果是在國外，大家都先逃走了」，認為日本人的危機意識也過於薄弱。

▲安倍晉三遇襲地點事後空拍景象。（圖／美聯社）
▲安倍晉三遇襲地點事後空拍景象。（圖／美聯社）

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