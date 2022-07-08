快訊／本土確診+30314！死亡個案增131人　境外移入163例

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指揮中心指出，今日新增131例本土病例死亡個案，為72例男性、59例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、82例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至7月5日，死亡日期介於5月14日至7月5日，詳如新聞稿附件。
指揮中心說明，今日新增163例境外移入個案中，為91例男性、71例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國、越南及印度(各4例)、泰國及法國(各3例)、韓國及加拿大(各2例)、英國、波蘭、阿拉伯聯合大公國、荷蘭、德國及瑞士(各1例)移入，另135例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月7日。
指揮中心統計，截至目前國內累計13,823,035例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,793,255例排除)，其中4,026,067例確診，分別為15,441例境外移入、4,010,572例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計7,459例COVID-19死亡病例，其中7,444例本土，個案居住縣市分布為新北市1,777例、臺北市924例、臺中市701例、高雄市660例、桃園市584例、臺南市509例、彰化縣406例、屏東縣305例、南投縣及雲林縣各203例、基隆市182例、宜蘭縣161例、苗栗縣150例、嘉義縣135例、新竹縣121例、花蓮縣118例、嘉義市117例、臺東縣97例、新竹市70例、澎湖縣11例、金門縣10例；另15例為境外移入。
指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：陳苾暐）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。