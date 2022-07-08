安倍遭槍擊！專家：日本政策不至轉彎、日圓貶向140未變

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對於日圓兌美元先貶後升，陳有忠分析，安倍晉三遭槍擊應該只是零星對政策不滿或選舉事件，較不可能是政治謀殺或國際事件，因為安倍晉三已卸任，只是他一直被認為是影子內閣的幕後黑手，也是日圓貶值的原因之一。
他進一步指出，由於現任日本首相岸田文雄仍遵循安倍經濟學老路，引起民間很多不滿，尤其讓日圓貶值創造出口，增加經濟，日圓大幅走貶累計太多民怨，即便日本CPI有稍微脫離通貨緊縮，CPI有上來，但上漲的全是能源與食物，從CPI感受不到通膨，但實際民間通膨也嚴重。
陳有忠還提到，日本用日圓貶值來創造出口，受惠的主要是國際型大企業，卻犧牲靠進口原物料生產再出口的中小企業，而安倍晉三一直被認為是此政策背後的影武者、下指導棋，岸田任用的財經幕僚也幾乎是安倍留下來的，而且相較現任首相岸田保安嚴謹，已卸任安倍晉三相對較好親近，他認為日本有可能將此事件定義為民間發洩不滿的單一事件或選舉事件。
因此，陳有忠認為，若是民怨發洩或選舉因素造成，對日本股、匯市影響就不大，這從今日日股及日圓表現也可看出來，日股即便一度下殺，但還是上漲，而日圓雖一度貶回136，但之後又回升到135.3價位，若真的是政治謀殺、國際事件那就很嚴重了，日本股、匯市恐怕不會是這樣的表現，而且日圓在昨日就曾見到136字頭，今日來看波動不大。
陳有忠分析，在安倍晉三遭槍擊事後，日股及日圓之後都還是呈現走揚格局，主要還是國際因素美股大漲影響，其他亞股也是漲，但他也提到，或許有些人期待日本政策急轉彎，但他覺得日本不會因這次安倍事件就改變政策，而且日圓匯價走勢本來就還是會貶，而且預估仍會向140兌1美元方向走。