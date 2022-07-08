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安倍遭槍擊！專家：日本政策不至轉彎、日圓貶向140未變

▲日本前首相安倍晉三遭槍擊，日圓兌美元出現先貶後升格局，但專家認為日圓匯價仍會走貶，而且靠向140趨勢不變。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三遭槍擊，日圓兌美元出現先貶後升格局，但專家認為日圓匯價仍會走貶，而且靠向140趨勢不變。（圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

2022-07-08 14:17:192022-07-08 14:49:47

日本前首相安倍晉三今（8）日上午遭槍擊流血送醫，日股急殺漲幅收斂，日圓則先貶後升。不過，台新銀行首席外匯策略師陳有忠接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，應該只是民怨或選舉單一事件，日股及日圓回升主要還是受國際因素美股大漲影響，日本也不至於因安倍事件而政策急轉彎，日圓匯價走勢本來就還是會貶，預估日圓仍會往140兌1美元走。

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受到日本前首相安倍晉三中彈消息影響，日圓今日早盤一度回貶至136.14兌1美元，之後才又回升到135.32價位，但目前日圓並未持續升值，而是維持在135.53日圓兌1美元盤整。而日圓兌新台幣匯率則沒有明顯變化，根據台灣銀行最新牌告匯率，日圓現鈔匯率今日盤中最低僅來到0.2224元，目前也在0.223元上下整理。

對於日圓兌美元先貶後升，陳有忠分析，安倍晉三遭槍擊應該只是零星對政策不滿或選舉事件，較不可能是政治謀殺或國際事件，因為安倍晉三已卸任，只是他一直被認為是影子內閣的幕後黑手，也是日圓貶值的原因之一。

他進一步指出，由於現任日本首相岸田文雄仍遵循安倍經濟學老路，引起民間很多不滿，尤其讓日圓貶值創造出口，增加經濟，日圓大幅走貶累計太多民怨，即便日本CPI有稍微脫離通貨緊縮，CPI有上來，但上漲的全是能源與食物，從CPI感受不到通膨，但實際民間通膨也嚴重。

陳有忠還提到，日本用日圓貶值來創造出口，受惠的主要是國際型大企業，卻犧牲靠進口原物料生產再出口的中小企業，而安倍晉三一直被認為是此政策背後的影武者、下指導棋，岸田任用的財經幕僚也幾乎是安倍留下來的，而且相較現任首相岸田保安嚴謹，已卸任安倍晉三相對較好親近，他認為日本有可能將此事件定義為民間發洩不滿的單一事件或選舉事件。

因此，陳有忠認為，若是民怨發洩或選舉因素造成，對日本股、匯市影響就不大，這從今日日股及日圓表現也可看出來，日股即便一度下殺，但還是上漲，而日圓雖一度貶回136，但之後又回升到135.3價位，若真的是政治謀殺、國際事件那就很嚴重了，日本股、匯市恐怕不會是這樣的表現，而且日圓在昨日就曾見到136字頭，今日來看波動不大。

陳有忠分析，在安倍晉三遭槍擊事後，日股及日圓之後都還是呈現走揚格局，主要還是國際因素美股大漲影響，其他亞股也是漲，但他也提到，或許有些人期待日本政策急轉彎，但他覺得日本不會因這次安倍事件就改變政策，而且日圓匯價走勢本來就還是會貶，而且預估仍會向140兌1美元方向走。

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