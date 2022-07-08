安倍晉三曾推贈台疫苗！美女主播發聲：盼度過難關

前日本首相安倍晉三今（8）日在奈良市演講中，竟遭一名兇嫌從背後開槍射擊，造成安倍晉三胸口及脖子中彈，當場流血倒地、失去意識，緊急送往醫院救治。消息一出震驚國際，許多網友紛紛留言替安倍晉三加油打氣，而美女主播張齡予也在IG上轉發限時動態表示：「希望最友台，還在台灣最需要時捐贈疫苗的安倍前首相，可以度過難關。」
前日本首相安倍晉三今（8）日在奈良市演講時，竟遭到一名兇嫌從背後開槍射擊，當場造成安倍晉三流血倒地，送醫後甚至失去意識，狀況危急；根據了解，開槍的嫌犯隨後就在現場被發現，目前日本警方以「殺人未遂現行犯」逮補，消息一出也震驚國際，許多日本網友也紛紛在推特上，為前任首相集氣、祈福。
美女主播張齡予得知消息後，難掩難過和氣憤心情，在插畫家Littse Liu所畫的安倍晉三貼文下留言「太可惡了，希望安倍前首相可以度過難關」，並轉發到限時動態表示：「希望最友台，還在台灣最需要時捐贈疫苗的安倍前首相可以度過難關。」
事實上，台灣在2021年疫情嚴峻時，日本曾數度提供台灣共390.4萬劑疫苗，而幕後推手正是安倍晉三，他也曾在廣播節目中表示「台灣在311大地震時捐贈最高額的善款給日本，在疫情爆發之際，也贈送我們大量的口罩，日本絕對不會忘記這些幫助」，再次展現台日友好的情誼。