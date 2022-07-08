《分手的決心》驚見「台灣彩蛋」 名導認了是愛的私心
韓國名導朴贊郁榮獲坎城影展「最佳導演獎」的懸疑愛情電影《分手的決心》，於本屆坎城影展上映作中獲得場刊《Screen International》分數第一名，集結湯唯與朴海日共同演出。《分手的決心》還未在台上映就廣受討論，更有眼尖觀眾發現，台灣知名威士忌品牌竟出現在電影中，意外成了驚喜彩蛋。
有觀眾注意到《分手的決心》中，出現台灣知名威士忌品牌的畫面，甚至還有數個特寫。據了解，導演朴贊郁相當喜愛該牌威士忌，特別私心放入的彩蛋，甚至在電影中某種程度暗示了主角的心境變化，台灣酒商並沒有做商業置入。這也是繼漫威電影《尚氣與十環傳奇》中出現的「真魷味」及《永恆族》的「浪味仙」後，又一部台灣飲食意外登上國際大銀幕，讓世界各地觀眾從更多角度認識台灣。
對於製作《分手的決心》的起源，朴贊郁表示：「若說之前製作電影的目標，是為了令人擁有刺激的觀影體驗，本作的目標則是，讓觀眾親自接近這個故事，感受這部電影的魅力。」女主角湯唯看完劇本也大呼：「懷疑…同時又產生好感，這故事非常地…怎麼說呢…有得演。」
至於為何找來湯唯與朴海日演出，朴贊郁說：「朴海日和湯唯，我覺得應該會是非常有趣的相遇，自從我看了《色戒》後，希望總有一天能和湯唯演員合作，某天我突然發現，自己從沒和朴海日合作過。」《分手的決心》7月15日在台上映。