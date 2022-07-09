香港少女13歲就創立App當上CEO！用戶遍及數十國

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葉礽僖曾在接受中港媒採訪時表示，當時自己根本不懂什麼是創業，只是覺得能提出自己的想法，是件很酷的事；而她的母親在女兒初試啼聲，即取得不凡成就後，決定委託程式開發商花1年將「MinorMynas」的應用程式具體研發出來，並投入一筆資金，打算讓女兒小小年紀，就先體驗一下創業的水溫，就當是提早累積社會經驗。
2017年5月，「MinorMynas」正式推出，目標群體鎖定8至13歲的小朋友，葉礽僖先學習在家製作100條生活化對話短片，設立粵語、普通話、英文3種語言群組，而用戶則在選擇母語及想學習的語言後，透過語音、塗鴉、文字、相片等，去引起討論某些話題的興趣，藉此建立聆聽詞彙的基礎，並在瀏覽其他用戶的教學影片後留言反饋。
從一開始推出時只有個位數用戶，到後來逐步成長到有來自50多個國家、幾萬個用戶下載使用。葉礽僖受邀去各地演講、參加研討會，包含阿里巴巴基金會舉辦的創業論壇，與年長自己許多歲的資深企業家對談，過程中，葉礽僖的言行舉止都相當得體，儼然一副「小大人」的風範。
葉礽僖相信，無論是10幾歲還是90幾歲，只要有心，都可以去實現夢想，而她也將這些寶貴的交流經驗，當成吸收能量、學習不同領域知識的機會。
當然，葉礽僖也並非都沒有遭受過挫折，由於和其他同齡的女孩喜愛的領域不同，對偶像、追星、流行音樂不怎麼感興趣，讓她逐漸與同學有隔閡，甚至被排擠和欺負，一度讓她晚上都睡不好覺，自尊心嚴重受創。
在與父母溝通後，葉礽僖決定休學在家自習，她的爸媽也給了最大的信任和支持。對她來說，少了地點、同窗壓力、制式規則的束縛，學習反而更加多元化，她從大量閱讀中汲取靈感，並透過實作，將知識轉化成實務。
葉礽僖的母親也坦言，以前自己的心態，也是希望孩子努力讀書、上名校，但後來認知到，做父母也是在不停學習的過程，亮眼學歷無法與成就畫上等號，既然如此，就鼓勵孩子勇敢嘗試，或許反而能發掘出孩子意想不到的潛力。