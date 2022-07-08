鄧麗君逝！林青霞：我們友誼不該這樣結束　最後對話曝光

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在愛情裡有句不專業名言，就是「防火、防盜、防閨密」，女人都很擔心好姐妹跟男友過從甚密，遲早會出事，可林青霞絲毫不在意，足見她對鄧麗君的在乎，遠超出了對歷任男友的愛。
鄧麗君私生活低調神祕，或許是年代久遠，又或許是她少逝，我在網路上找不到她的專訪，倒是爬梳了不少奇情古怪到不知真假的緋聞。有趣地是，關於鄧麗君的性格與姿態，反而多半從林青霞的訪問裡得知，而一旦聊到鄧麗君，林青霞的臉上就是漾滿溫暖和柔情。
影壇女神與歌壇天后，她們惺惺相惜。
鄧麗君是林青霞的高中學姊，當時鄧麗君已然成名，天籟嗓音紅遍大江南北，林青霞把她當成崇拜的偶像。不久後林青霞踏進演藝圈，透過中間人牽線，她終於結識了她的女神鄧麗君，並與對方成為好姐妹。
林青霞在她的書裡《窗裡窗外》分享，1980年鄧麗君住在舊金山，她住在洛杉磯，某天兩人相約出來玩，那是她倆第一次單獨約會。她說，鄧麗君大老遠開車來找她，兩人跑去聯合廣場逛街，全是走馬看花，並不是真的想買東西，就只是想跟對方邊走邊聊天。
約會快結束時，鄧麗君突然要林青霞等一下，只見她轉身衝進店裡，買了一罐香水送給林青霞，「因為要趕路回家，她來不及跟我吃晚餐，便開車走了，那是我們第一次見面，雖然不太熟悉，我卻被她交我這個朋友的誠意感動。」
是呀，才第一次約會的朋友，鄧麗君就不辭千里開車而來，外加送香水當見面禮，確實讓人感受到她滿滿的真誠與溫暖。
但最讓林青霞印象深刻的，莫過於跟鄧麗君那段1990年的巴黎之旅。
1990年，鄧麗君在巴黎獨居，林青霞跑去找她玩。身處異國，加上那時科技不發達，兩個女神不必擔心狗仔偷拍、被媒體大做文章，她們可以自在地顯露出真性情，敞開心房對待世界、好好認識彼此。
林青霞說：「我會約她到香榭麗舍大道喝路邊咖啡，看往來的路人，享受夜巴黎的浪漫情懷。她也會請我去法國銀塔餐廳吃那裏的招牌鴨子餐。」
某天晚上，她們相約去高級餐廳吃飯，當晚鄧麗君穿了一件雪紡裙子，裡面什麼也沒穿，若隱若現，搞得林青霞一整晚都不敢朝她胸前直視。這時有個服務生路過，盤子摔了一地，林青霞正為他擔心，鄧麗君卻輕巧地笑道：「你看，那小男生看到我們驚艷得碗盤都拿不穩了。」
林青霞更回憶，有好幾次她們在餐廳吃飯，只要聽到鋼琴師演奏美妙的音樂，鄧麗君就會站起來，親自送上一杯香檳酒給對方、讚美他幾句。
還有一次，鄧麗君拿出一盒卡帶放給林青霞聽，裡面有她重新錄唱的三首成名曲。
鄧麗君很認真地跟林青霞解釋，像是如何運用舌頭、喉嚨和丹田的唱法，讓歌聲更圓潤。但林青霞完全聽不出來這和她之前的唱法有何不同，只覺得鄧麗君唱得都很好聽，同時也對她追求完美、精益求精的態度感到敬佩。
那時候，鄧麗君已經紅了很多年，還經常去國外進修聲樂。
鄧麗君在巴黎有一間公寓，房間很大，看起來很冷清，林青霞問她自己孤身在外，不會寂寞嗎？鄧麗君淡然地回：「我不像妳那般命好，算命說，我命中註定要離鄉別井。」
林青霞說，鄧麗君浪漫、有才華又活潑，但私下有點神祕，如果她不想被打擾，就聯絡不到她。林青霞結婚的時候，最想請的就是鄧麗君，她想親手將香檳色的美麗捧花交給她。
她希望這位好姐妹能擁有幸福，但卻不曉得她現在在哪裡。
林青霞結婚後不久，某天鄧麗君打電話來，說準備了一套紅寶石首飾要送給林青霞，林青霞問她在哪裡？鄧麗君說，她在清邁。
不久後，鄧麗君在清邁去世，那是她們最後一次通話。
「她突然的離去，我悵然若失，總覺得我們的友誼不該就這樣結束。」
即便如此，鄧麗君嬌俏的聲與影，注定存在林青霞的記憶裡，成為獨一無二的風景，正如同林青霞在書裡描寫的：「這些年她經常在我夢裏出現，夢裏的她和現實的她一樣，是個謎一樣的女人。」
「奇妙的是，在夢裏，世人都以為她去了天國，唯獨我知道她還在人間。」
原文刊登於2019年2月2日，更新於2022年7月8日。