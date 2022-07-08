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不孕症也會遺傳　醫：注意這些「症狀」恐為卵巢早衰

不孕症也會遺傳　醫：注意這些「症狀」恐為卵巢早衰
不孕症也會遺傳　醫：注意這些「症狀」恐為卵巢早衰

健康醫療網

2022-07-08 15:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】日前一則在網路上發討論的新聞，有一家三姊妹接連得了癌症，其中大姊在進行例行體檢後，首先被檢查出肺部有結節，短時間內擴散成肺癌，緊接著家中其他兩姊妹也陸續被肺癌纏上，不過由於三人都沒有吸菸習慣，也並非從事特殊職業，醫師研判很有可能和遺傳有關，這個消息也引起網友熱烈討論。

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不少網友留言表示，自己家族中有幾位不孕症個案，擔心也是遺傳因子所導致，針對網友們的疑惑，華育生殖醫學中心副院長王呈瑋表示，在臨床上，因遺傳疾病導致的不孕案例並不罕見，並分享到曾有一位24歲女性小雯（化名）因經期紊亂來求診，經檢查發現有卵巢早衰的現象，進一步分析發現小雯是遺傳性疾病X染色體脆折症患者，發病導致卵巢功能衰敗太快而停經，最終不幸連補救的凍卵措施也無法進行，讓年輕的小雯有如晴天霹靂。

遺傳性智能障礙發病率：男性1/3600、女性1/6000

小雯罹患的X染色體脆折症是最常見的遺傳性智能障礙疾病，王呈瑋表示，此症狀男性發病機率為1/3600，女性的發病機率為1/6000，除了有高達5成的風險會生下患病的下一代之外，女性帶因者亦有卵巢早衰、運動失調等風險，其中卵巢早衰便容易造成不孕的困擾。

注意這些「症狀」恐為卵巢早衰

王呈瑋建議，女性在25至35歲之間自主抽血檢測AMH指數（抗穆勒氏管荷爾蒙），該指數能顯示卵巢卵泡的庫存量也是預測生育能力的重要指標，一般來說，數值落在2-5之間為正常值，但若在40歲前指數低於1，則為卵巢早衰。卵巢早衰可能出現熱潮紅、皮膚乾、陰道乾澀、月經不規則等症狀，所以應該從日常認真看待生理上的變化。

不孕成因來自生活習慣！醫師籲：避免菸酒、日夜顛倒

除了遺傳之外，更多不孕成因來自於生活習慣，王呈瑋呼籲，以女性舉例，嗜菸酒以及日夜顛倒的作息容易導致月經失調，或是BMI（身體質量指數）落在18以下，可能出現過瘦導致身體能量不足，而引發的短暫性停經。

至於男性，王呈瑋提醒，除了上述生活習慣要注意。長期騎腳踏車的男性，容易因下體摩擦，精子長期處在高溫環境下，降低了精子活動力、型態等各項表現。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54372

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