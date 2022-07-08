不孕症也會遺傳　醫：注意這些「症狀」恐為卵巢早衰

我是廣告 請繼續往下閱讀
遺傳性智能障礙發病率：男性1/3600、女性1/6000
小雯罹患的X染色體脆折症是最常見的遺傳性智能障礙疾病，王呈瑋表示，此症狀男性發病機率為1/3600，女性的發病機率為1/6000，除了有高達5成的風險會生下患病的下一代之外，女性帶因者亦有卵巢早衰、運動失調等風險，其中卵巢早衰便容易造成不孕的困擾。
注意這些「症狀」恐為卵巢早衰
王呈瑋建議，女性在25至35歲之間自主抽血檢測AMH指數（抗穆勒氏管荷爾蒙），該指數能顯示卵巢卵泡的庫存量也是預測生育能力的重要指標，一般來說，數值落在2-5之間為正常值，但若在40歲前指數低於1，則為卵巢早衰。卵巢早衰可能出現熱潮紅、皮膚乾、陰道乾澀、月經不規則等症狀，所以應該從日常認真看待生理上的變化。
不孕成因來自生活習慣！醫師籲：避免菸酒、日夜顛倒
除了遺傳之外，更多不孕成因來自於生活習慣，王呈瑋呼籲，以女性舉例，嗜菸酒以及日夜顛倒的作息容易導致月經失調，或是BMI（身體質量指數）落在18以下，可能出現過瘦導致身體能量不足，而引發的短暫性停經。
至於男性，王呈瑋提醒，除了上述生活習慣要注意。長期騎腳踏車的男性，容易因下體摩擦，精子長期處在高溫環境下，降低了精子活動力、型態等各項表現。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54372
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw