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參選大爆炸！大安文山19人搶13席　網路聲量影響大

▲民進黨於年底大安文山區議員選戰，一口氣派出了三名新人參選人，分別為代表正國會的詹晉鑒、湧言會的趙怡翔以及英系的陳聖文。（圖／翻攝臉書）
▲民進黨於年底大安文山區議員選戰，一口氣派出了三名新人參選人，分別為代表正國會的詹晉鑒、湧言會的趙怡翔以及英系的陳聖文。（圖／翻攝臉書）

記者丁上程／台北報導

2022-07-08 21:01:56

台北市六個議員選區當中，大安文山區是人口數最多及應選席次最多的選區之一。而在今年因為疫情影響導致人口數下滑的情況下，士林北投區應選席次減少一席，讓大安文山區成為全台北市應選席次最多的選區。不過也因此讓多達6個黨派、共計19人有意投入該區議員選戰，19人搶13席的情況下，勢必讓大安文山區成為2022年北市競爭最激烈的選區。

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▲台北市大安文山區的參選人中，社民黨議員苗博雅的聲量排名第一，緊追在後的是國民黨新人參選人楊植斗及民進黨現任議員簡舒培。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲台北市大安文山區的參選人中，社民黨議員苗博雅的聲量排名第一，緊追在後的是國民黨新人參選人楊植斗及民進黨現任議員簡舒培。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
根據大數據分析顯示，該區網路聲量最高的議員，並未出乎外界預料，就是社民黨議員苗博雅。曾於2016年參選大安區立委的苗博雅，7年前就已經開設臉書粉絲專頁，累計至今也有超過22萬人按讚，除了針對台北市政進行檢討外，也會針對時事議題進行評論，可以說是累積了全國性的受眾。近日則是因為北市府網軍事件，讓苗博雅的聲量大幅增加。

至於排名第二的則是接棒羅智強參選的國民黨新人楊植斗，承襲了羅智強網路經營的態勢，讓楊植斗在初選結束後，網路聲量仍舊持續維持高點，甚至比所有國民黨的現任議員都還要高。不過楊植斗在黨內初選時，曾一度落後於其他黨內參選人，直到最後階段請出各方政治人物為其掃街拜票，才以第二名之姿脫穎而出。由此可知在大安文山區，獲得高聲量固然與當選率呈正相關，但是否有深入基層進行傳統的選民服務，仍舊是不可或缺的一環。

▲接棒總統府前副秘書長羅智強參選議員的楊植斗，不僅網路聲量相當高，也相當罕見能在維持高聲量的情況下，正面聲量比例仍相當高。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲接棒總統府前副秘書長羅智強參選議員的楊植斗，不僅網路聲量相當高，也相當罕見能在維持高聲量的情況下，正面聲量比例仍相當高。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
而在國民黨傳統票倉大安文山區，民進黨則顯得相對弱勢，雖然仍有固定的支持者，不過網路聲量上，除了民進黨現任議員簡舒培外，其他綠營參選人都相對偏低。不過今年民進黨仍舊在大安文山區推出了三名新人，分別是代表正國會參選的詹晉鑒、交棒湧言會現任議員阮昭雄的趙怡翔，以及英系的陳聖文。

但對於民進黨來說，年底於大安文山區的議員選戰相對不利。原因在於苗博雅與無黨籍的現任議員林穎孟，都有意繼續爭取連任的情況下，民進黨仍舊維持與上一屆一致的5席提名。但前一屆在苗博雅與林穎孟參選，分食到綠營選票的情況下，不僅是連任3屆的李慶鋒，甚至是連任7屆的周柏雅都相繼落選。

▲民進黨代表英系參選的陳聖文，以及代表正國會的詹晉鑒，雖然網路聲量較為落後，不過正面聲量比例仍相當高。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
▲民進黨代表英系參選的陳聖文，以及代表正國會的詹晉鑒，雖然網路聲量較為落後，不過正面聲量比例仍相當高。（圖／QuickseeK快析輿情提供）
不過有別於北市其他傳統選區，網路聲量對於大安文山區選情的影響力較為明顯，也因此對於新人參選人來說，仍舊能透過經營網路聲量、增加知名度的方式，彌補基層實力的不足。其中代表正國會派系的詹晉鑒、英系的陳聖文，以及湧言會的趙怡翔，雖然網路聲量暫時落後，但都仍具一定的正面聲量比例，因此在既有政治板塊難以更動的情況下，積極經營網路區塊，不失為提升支持度的辦法之一。

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