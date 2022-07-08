參選大爆炸！大安文山19人搶13席　網路聲量影響大

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至於排名第二的則是接棒羅智強參選的國民黨新人楊植斗，承襲了羅智強網路經營的態勢，讓楊植斗在初選結束後，網路聲量仍舊持續維持高點，甚至比所有國民黨的現任議員都還要高。不過楊植斗在黨內初選時，曾一度落後於其他黨內參選人，直到最後階段請出各方政治人物為其掃街拜票，才以第二名之姿脫穎而出。由此可知在大安文山區，獲得高聲量固然與當選率呈正相關，但是否有深入基層進行傳統的選民服務，仍舊是不可或缺的一環。
而在國民黨傳統票倉大安文山區，民進黨則顯得相對弱勢，雖然仍有固定的支持者，不過網路聲量上，除了民進黨現任議員簡舒培外，其他綠營參選人都相對偏低。不過今年民進黨仍舊在大安文山區推出了三名新人，分別是代表正國會參選的詹晉鑒、交棒湧言會現任議員阮昭雄的趙怡翔，以及英系的陳聖文。
但對於民進黨來說，年底於大安文山區的議員選戰相對不利。原因在於苗博雅與無黨籍的現任議員林穎孟，都有意繼續爭取連任的情況下，民進黨仍舊維持與上一屆一致的5席提名。但前一屆在苗博雅與林穎孟參選，分食到綠營選票的情況下，不僅是連任3屆的李慶鋒，甚至是連任7屆的周柏雅都相繼落選。
不過有別於北市其他傳統選區，網路聲量對於大安文山區選情的影響力較為明顯，也因此對於新人參選人來說，仍舊能透過經營網路聲量、增加知名度的方式，彌補基層實力的不足。其中代表正國會派系的詹晉鑒、英系的陳聖文，以及湧言會的趙怡翔，雖然網路聲量暫時落後，但都仍具一定的正面聲量比例，因此在既有政治板塊難以更動的情況下，積極經營網路區塊，不失為提升支持度的辦法之一。