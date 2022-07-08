內幕／藍桃園提名心結待解　林智堅論文風波加速整合進程

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雖然邱奕勝與呂玉玲檯面上都稱會支持黨提名人選，不過，私底下地方上仍嗅得到心結未解的氛圍，不少現任議員仍與張善政保持距離，為整合之路增添許多變數。
據了解，黨主席朱立倫自訪美回台出關後，積極整合桃園，不但已與邱奕勝電話聯繫，也努力與呂玉玲溝通，釋出善意修補裂痕；而隨著林智堅被踢爆論文抄襲後，藍營上下盼桃園團結勝選的氛圍更加濃，被視為是加速整合的重要契機。
地方人士指出，原本就可以預見，在林智堅請辭、遷戶籍之後，現任市長鄭文燦將帶著林智堅出席地方上各式重要活動與行程，輔選力道會比現在更大，面對民進黨擁有現任優勢及行政資源，藍營地方也備感壓力，深知只有快速團結，才有機會將桃園變回藍天。
而在林智堅近日被踢爆論文抄襲之後，地方人士說，基層盼團結贏得勝選的氛圍更加濃厚，林智堅已經不只是落跑的問題，抄襲論文更是重大的人格缺失，只要將林智堅與張善政一對照，馬上高下立判，在這樣的氛圍下，相信張善政很快就有機會與邱奕勝、呂玉玲合體，展現團結氣勢。
張善政日前因確診隔離，正好是在林智堅請辭的這天隔離期滿，地方人士認為，這段時間張善政「被迫」噤聲，對張善政而言也是一個很好的reset，再次出現後，讓桃園市民看清楚張善政與林智堅在學經歷、做人上的重大落差。
而針對林智堅此次論文風波，張善政至今未對此做出任何評論，據了解，張陣營秉持不回應論文抄襲風波的基調，堅持不打負面選戰，地方人士直言，張善政雖然性格比較溫和，不喜歡噴政治口水，讓外界覺得好像聲量低，但張善政禁得起檢驗，相信桃園人會知道誰才是真正會做事、會服務的人選。