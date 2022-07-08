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內幕／藍桃園提名心結待解　林智堅論文風波加速整合進程

▲國民黨桃園地方整合有望儘速完成。（圖／資料照片）
▲國民黨桃園地方整合有望儘速完成。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-07-08 15:40:552022-07-08 15:41:57

深陷論文抄襲風波的新竹市長林智堅今（8）日請辭投入桃園市長選戰，而國民黨籍桃園市長參選人張善政正好也是今日確診隔離期滿，歷經林智堅的論文抄襲風波，地方人士認為，張善政reset後，將與林智堅在學經歷及人格上產生強烈對比，更重要的是，林智堅的醜聞喚起了藍營必須勝選的決心，有助於加速國民黨桃園內部整合，相信很快就可以看到團結的國民黨。

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國民黨桃園市長提名因黨中央與地方溝通不良，導致提名後地方上仍有許多心結難解，包括日前力挺朱立倫的議長邱奕勝以及準備參選桃園市長的立委呂玉玲，都對黨中央、甚至張善政有所不諒解。

雖然邱奕勝與呂玉玲檯面上都稱會支持黨提名人選，不過，私底下地方上仍嗅得到心結未解的氛圍，不少現任議員仍與張善政保持距離，為整合之路增添許多變數。

據了解，黨主席朱立倫自訪美回台出關後，積極整合桃園，不但已與邱奕勝電話聯繫，也努力與呂玉玲溝通，釋出善意修補裂痕；而隨著林智堅被踢爆論文抄襲後，藍營上下盼桃園團結勝選的氛圍更加濃，被視為是加速整合的重要契機。

地方人士指出，原本就可以預見，在林智堅請辭、遷戶籍之後，現任市長鄭文燦將帶著林智堅出席地方上各式重要活動與行程，輔選力道會比現在更大，面對民進黨擁有現任優勢及行政資源，藍營地方也備感壓力，深知只有快速團結，才有機會將桃園變回藍天。

而在林智堅近日被踢爆論文抄襲之後，地方人士說，基層盼團結贏得勝選的氛圍更加濃厚，林智堅已經不只是落跑的問題，抄襲論文更是重大的人格缺失，只要將林智堅與張善政一對照，馬上高下立判，在這樣的氛圍下，相信張善政很快就有機會與邱奕勝、呂玉玲合體，展現團結氣勢。

張善政日前因確診隔離，正好是在林智堅請辭的這天隔離期滿，地方人士認為，這段時間張善政「被迫」噤聲，對張善政而言也是一個很好的reset，再次出現後，讓桃園市民看清楚張善政與林智堅在學經歷、做人上的重大落差。

而針對林智堅此次論文風波，張善政至今未對此做出任何評論，據了解，張陣營秉持不回應論文抄襲風波的基調，堅持不打負面選戰，地方人士直言，張善政雖然性格比較溫和，不喜歡噴政治口水，讓外界覺得好像聲量低，但張善政禁得起檢驗，相信桃園人會知道誰才是真正會做事、會服務的人選。

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