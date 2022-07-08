本土＋30,477 無確診紀錄7歲女童！患「MIS-C」驗出N抗體陽性

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個案縣市分布
- 新北市4,640例
- 臺中市3,851例
- 高雄市3,291例
- 桃園市3,236例
- 臺北市2,838例
- 臺南市2,419例
- 彰化縣1,688例
- 屏東縣1,191例
- 雲林縣881例
- 苗栗縣838例
- 新竹縣742例
- 宜蘭縣691例
- 南投縣664例
- 新竹市642例
- 嘉義縣590例
- 花蓮縣562例
- 基隆市436例
- 臺東縣376例
- 嘉義市343例
- 澎湖縣194例
- 金門縣180例
- 連江縣21例
指揮中心指出，今日新增131例本土病例死亡個案，為72例男性、59例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、127例具慢性病史、82例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月11日至7月5日，死亡日期介於5月14日至7月5日。
醫療應變組副組長羅一鈞說明，死亡個案中年齡最輕的20多歲男性，無接種疫苗、本身有癌症多處轉移的慢性病史，在4月22日因為癌症相關因素住院，住院時篩檢為陰性；5月29日確診陽性，院方投以瑞德西韋治療新冠所引起的肺炎；6月13日符合解隔條件，不過因本身癌症病況而繼續住院，不幸在7月1日因癌症惡化過世，主要死因跟癌症有關，不過新冠也被列入死亡相關中。
7歲女童無確診紀錄！患「MIS-C」驗出N抗體陽性
至於重症個案中，增新1例MIS-C重症兒童，羅一鈞表示，7歲女童在6月1日有接種過一劑BNT疫苗，先前沒有確診過新冠肺炎；5月23日同住家人曾經快篩陽性，當時有幫女童做快篩為陰性；6月29日開始出現發燒、全身紅疹、嘔吐、腹瀉、活力下降、胃口下降等狀況；7月3日由家人帶到急診檢查發現有結膜炎、草莓舌、頸部淋巴結腫，抽血後發現發炎指數、肝指數升高，醫師懷疑是MIS-C。
羅一鈞補充，該女童雖然未曾確診且檢驗PCR陰性，但檢出N抗體陽性，顯示近期曾經感染新冠，因此下診斷為MIS-C，住院使用免疫球蛋白、類固醇等藥物治療，目前病況穩定仍在一般病房治療，並無入住加護病房。
羅一鈞總結，目前累積兒童重症有92例，其中兒童MIS-C佔33例，死亡個案仍為22位並無增加。
莊人祥：第二次追加劑開放3類人接種
針對COVID-19疫苗第二次追加劑接種對象，莊人祥說明，目前開放對象為，65歲以上長者、長照機構住民、18歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者包含，目前正進行或1年內曾接受免疫 HIV陽性患者、抑制治療之癌症患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、器官移植患者/幹細胞移植患者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者、中度/嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、其他經醫師評估因免疫不全或免疫力低下等可接種基礎加強劑。
此外，莊人祥補充，下列對象則可評估自身染疫風險與意願接種，包含醫事人員（包含醫事執登人員及醫事機構非醫事人員）、機場港埠、家檢疫相關工作人員及航空機組員/員、機構與社福照護系統相關工作人員，接種間隔，需與第一次追加劑間隔5個月（150天）以上，不論先前接種劑次廠牌，第二次追加劑可接種Moderna（50微克）、Novavax、高端或成人劑型BNT。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=54410
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