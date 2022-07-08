名家論壇》朱駿／連馬英九都說不清的九二共識有何用？

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馬英九的「九二共識」已不太現實
7月7日對日抗戰85周年紀念日上午，馬英九出席104歲的許歷農親自校稿的《許歷農傳——從戰爭到和平》新書發表會，受訪時被問到「是否要再談『九二共識』？」馬英九表示，「對呀！本來就應該，其實『九二共識』本來就很清楚，大陸看做是定海神針，台灣看成兩岸的共同政治基礎，沒有這個東西，兩岸怎麼談呢？」
當初兩岸中斷官方對話，原因在於民進黨不接受「九二共識」。馬英九呼籲，重拾「九二共識」應是重啟兩岸對話，保障兩岸和平的不二法門。看起來，是對症下藥。
然而，回頭看國民黨從2014年潰敗以來，兩岸路線應是根本原因，該路線最核心的部分就是堅持「九二共識，一中各表」，幾年折騰下來，國民黨在兩岸議題上越來越居下風，內部對「九二共識」早有分歧的看法，如何能吸引民進黨重拾當年國民黨執政時的失敗路線？顯然太天真，太不現實，不具備可操作性。
馬英九也有不同的版本
自1990年代以來，國民黨告訴我們「九二共識」就是「一中各表」，「一中」就是中華民國，馬英九也這麼說了很多年。
到了2015年馬習會，馬英九當著習近平的面清楚說出，「海峽兩岸在1992年11月就一個中國原則達成的共識簡稱九二共識」。那麼，共識中顯然沒有「各表」，對國民黨而言，九二共識存在的內容應該是「一個中國原則」或「兩岸同屬一個中國」，不應該是「一中各表」。
在習近平面前高舉一個中國原則，不提各表，卻對台灣人民大唱各表，以中共打死不會接受的中華民國代替一個中國原則，不是有見人說人話，見鬼說鬼話的重大嫌疑嗎？台灣人民不論是人是鬼，都不好吧？
馬英九大概早就忘了，1992年11月6日的《中央日報》頭版頭條，時任行政院長的郝柏村承認會談沒結果，同日《中央日報》其它版面亦引述馬英九談話：「…而中共為了要在『一國兩制』策略找尋突破點，因而堅持要談『一個中國』原則，顯然是以事務性問題掩護其政治勒索。…海協會明知雙方就有關『一個中國』的『表述』問題並無交集，卻對外一再揚言，雙方已獲得共識。」顯見，香港會談結束後，連在「一個中國原則」上都被馬否定存在共識，遑論「一中各表」的共識了。
「一中各表」是人之為道的編造扭曲
對照馬英九1992年與2015年的說法，「一中各表」顯然是人之為道的編造扭曲，是對台灣人民扯下的大謊。由於說了謊，就會與事實基本面產生落差，也就會與事實向量力衝突，總有拆穿破功的一天。
台灣在兩岸關係中是弱小的一方，土地與人口占比極小，「一中就是中華民國」與事實基本面的落差因此極大，一般人不容易認知或接受，國民黨只能訴諸阿Q精神自我麻痺，但外在世界與其他人不因自己的阿Q麻痺為轉移。國民黨因此在兩岸戰略上犯下了難以彌補的嚴重錯誤。
其次，與事實基本面落差越大，此落差所蓄積的位能越大，一旦此位能被啟動，所產生的力道就越大，國民黨如此堅持，遲早會被事實向量力狠狠修理。
在「一中各表」的路徑上與事實基本面落差太大，永遠無法提出貼合事實、且能自圓其說的路線，只能不斷地說謊當阿Q，同時不斷地被事實向量力修理，遲早鼻青臉腫，難再忍受，搞到今天乾脆說出「親美不親中」的「沒有共識的共識」，祖宗都甩了，徹底玩完了！
馬英九的出路
馬英九在競選連任總統時提出自己的歷史定位話題，這是很好的想法。不幸的是，在關係到台灣前途最重的兩岸議題上，始終站在錯誤路線上，沒能及時改正，以致任上國民黨就開始潰敗，這應該給馬留下深沉的遺憾，內心應該耿耿於懷的是如何幫國民黨重振在兩岸關係的主導權，既是人之常情，也是一種懺悔與責任感。
馬英九畢竟是國民黨碩果僅存的前任總統，有一定的能量，若真想幫助國民黨重振兩岸關係中的主導權，必須首先放棄失敗的路線，不能再提自己說不清楚、中共改變過說法的「九二共識」。要有一個起碼的警覺，大陸的「定海神針」有可能是壓死台灣的金箍棒。
其次，幫國民黨找出一個中共無法滿意但又無法拒絕的說法，說服黨內與台灣人民，乃至海外華人。難道只有「九二共識」這棵樹上才能吊死人嗎？如果國民黨改弦易轍，堅持「兩岸同屬一個中國，這個中國不是中華人民共和國，台灣雖小得可憐，但沒有台灣，大陸再大，也不能稱為全中國」，中共能拒絕對話嗎？如果拒絕，如何對內外交代？總書記的位子還坐得住嗎？中共政權如何面對大陸人民與國際社會？
一言以蔽之，馬英九的出路與定位首先在於徹底破除我執，若我執能破，還怕找不到合理有利的出路嗎？
●作者：朱駿／時事評論人
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