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台大收治2確診童併發中風！未列中重症　羅一鈞：了解中

▲2例確診兒童中風個案沒有在中重症的提報名單中，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已請醫院上傳出院病摘，會依他們的病況作研判。（圖／指揮中心提供）
▲2例確診兒童中風個案沒有在中重症的提報名單中，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已請醫院上傳出院病摘，會依他們的病況作研判。（圖／指揮中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 16:07:142022-07-08 16:08:12

台大醫院今天（８日）舉行「小朋友確診怎麼辦，兒童疫苗該如何施打」認識兒童疫苗衛教活動，公布2例分別為8歲、12歲兒童染疫後，腦部出現血管病變合併「中風」。台大兒童醫院院長黃立民表示，為了預防兒童染疫後合併中風或MIS-C，建議家長應盡速讓孩子接種疫苗。指揮中心表示，2例中風個案沒有在中重症的提報名單中，會依病況進行研判。

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台大醫院副主任張鑾英指出，從急診、住院、門診等數據可發現，兒童確診及住院個案大都是尚未施打疫苗的幼童，相較成人更容易出現發高燒、胃口及活力變差、尿量減少、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀。

小兒部主任李旺祚也提到，台大設置兒童、青少年染疫後併發中風、腦炎等神經學併發症通報系統，全台10多家分布在不同區域的醫院參與，自6月中至今共統計1163人次，平均年齡6歲左右，其中有404人住院。

李旺祚表示，有2名孩童合併中風情況，包括一名12歲男童，確診後發燒併右側麻木，檢查發現血管、腦左側和右邊額葉有病變，目前恢復情況良好。

另一名8歲男童確診後發燒、抽搐、肝腎功能異常，MRI顯示發炎反應併局部缺血，並有明顯血管病變，經使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療後，狀況恢復良好。

首批莫德納嬰幼兒疫苗最快21日開打，台大醫院提醒家長不要忽視Omicron對孩子的影響。至於2例中風個案沒有在中重症的提報名單中，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已請醫院上傳出院病摘，會依他們的病況作研判。（編輯：李雅琳）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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