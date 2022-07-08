台大收治2確診童併發中風！未列中重症　羅一鈞：了解中

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小兒部主任李旺祚也提到，台大設置兒童、青少年染疫後併發中風、腦炎等神經學併發症通報系統，全台10多家分布在不同區域的醫院參與，自6月中至今共統計1163人次，平均年齡6歲左右，其中有404人住院。
李旺祚表示，有2名孩童合併中風情況，包括一名12歲男童，確診後發燒併右側麻木，檢查發現血管、腦左側和右邊額葉有病變，目前恢復情況良好。
另一名8歲男童確診後發燒、抽搐、肝腎功能異常，MRI顯示發炎反應併局部缺血，並有明顯血管病變，經使用瑞德西韋、免疫球蛋白等藥物治療後，狀況恢復良好。
首批莫德納嬰幼兒疫苗最快21日開打，台大醫院提醒家長不要忽視Omicron對孩子的影響。至於2例中風個案沒有在中重症的提報名單中，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，已請醫院上傳出院病摘，會依他們的病況作研判。（編輯：李雅琳）
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