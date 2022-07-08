安倍晉三遇槍擊身亡　專家：維安過於大意

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今天的槍擊事件，根據日本媒體曝光畫面，安倍身旁的維安漏洞百出，有人拍攝到拿著自製手槍的槍手山上徹也在安倍背後近距離掏槍，開第一槍時沒擊中安倍，3秒鐘後開了第二槍打中安倍晉三，槍手才被維安人員制伏。
《全球防衛雜誌》資深編輯宋玉寧受訪表示，安倍晉三是卸任元首，維安等級跟現任元首有差別，且日本過去沒有發生過重大元首遇刺事件，也沒有接獲威脅情資，相對地沒有提高安全維護。
宋玉寧表示，槍手持土製槍械攻擊，現場維安其實很難去判斷為危險來源，不像美國因為正式的槍械多，維安人員較好去判斷，在日本因為國內持有攻擊性武器少，較難判斷為威脅。
針對媒體拍到安倍晉三的隨扈仍在使用左輪手槍，而非國際主流的自動手槍，宋玉寧認為，這應該是日本警視廳對於槍械的某種偏好，制服警員也仍是使用左輪手槍。
相較於美國槍枝氾濫，治安相對良好的日本警方偏好使用左輪手槍，二戰後第一代警槍為新南部M60左輪手槍，為美國M36手槍的日本生產版本，包括日本警視廳、海上保安廳使用、皇宮護衛官使用；1990年代向美國史密斯威森（Smith&Wesson）公司採購新型的M37左輪手槍汰換新南部M60左輪手槍，兩款彈夾容量同為5發，但M37採用了重量更輕，是M36的輕量化版本。