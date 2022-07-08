COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

藍要中華大學交代林智堅論文　綠批：校園當選舉造勢場合

▲藍營攻擊林智堅論文，林智堅與團隊已多次澄清說明。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲藍營攻擊林智堅論文，林智堅與團隊已多次澄清說明。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-08 16:39:38

針對國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇和國民黨新竹市長參選人林耕仁赴中華大學召開記者會，企圖以政治力逼迫校方、操作林智堅論文案。民進黨發言人謝子涵今（8）日表示，國民黨顯然是為了選舉搶曝光，毫不掩飾地把校園當做選舉造勢場合。民進黨譴責國民黨企圖用政治力影響學術，踐踏學術獨立變成國民黨政治攻防的戰場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
「選舉一到，那個令人熟悉的國民黨又回來了」，謝子涵指出，各種烏龍爆料、打烏賊戰等等奧步就紛紛出現，真的是「不抹黑、不詐騙就不會選舉」。不禁讓人想到當年國民黨在2012年全力追殺「宇昌案」，在選後被司法證明是國民黨為打擊總統蔡英文所製造的抹黑案，卻已對學術圈、台灣生技界造成嚴重傷害，國民黨為了選舉犧牲台灣生技在所不惜，如今又想如法炮製，繼續傷害台灣學術。

謝子涵表示，除了民進黨桃園市長參選人林智堅親自召開記者會詳細說明，指導教授也早已多次解釋真實狀況。此外，中華大學對於此案已發佈聲明，校方在收到具名檢舉函後，即組成審議委員會，會以公平、公正方式進行調查，請國民黨不要企圖用政治力影響學術。

謝子涵呼籲國民黨，立即停止惡質選舉風氣，時代在進步，人民的眼睛也越來越亮，別想繼宇昌案後，繼續用抹黑來詐欺台灣人民。

公文曝光！林智堅幕僚：論文抄襲指控子虛烏有

參香受新竹市民大祝福　林智堅：國民黨選舉奧步讓人遺憾

藍啟動毀林計畫？綠齊反擊：國民黨大概覺得林智堅太強了

國民黨打林智堅論文　鄭運鵬：為了挽回張善政弱勢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

這場世紀官司您站哪一邊？

支持強尼戴普：一直相信他是無辜的
支持安柏赫德：兩性平權走回頭路
78.68%21.32%
2022-06-02-2022-06-08
「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

「橘子嘉年華-夏日召橘令」你最期待哪個活動？

繼續作答
即時
推薦閱讀