藍要中華大學交代林智堅論文 綠批：校園當選舉造勢場合
針對國民黨文傳會副主委、台北市議員王鴻薇和國民黨新竹市長參選人林耕仁赴中華大學召開記者會，企圖以政治力逼迫校方、操作林智堅論文案。民進黨發言人謝子涵今（8）日表示，國民黨顯然是為了選舉搶曝光，毫不掩飾地把校園當做選舉造勢場合。民進黨譴責國民黨企圖用政治力影響學術，踐踏學術獨立變成國民黨政治攻防的戰場。
「選舉一到，那個令人熟悉的國民黨又回來了」，謝子涵指出，各種烏龍爆料、打烏賊戰等等奧步就紛紛出現，真的是「不抹黑、不詐騙就不會選舉」。不禁讓人想到當年國民黨在2012年全力追殺「宇昌案」，在選後被司法證明是國民黨為打擊總統蔡英文所製造的抹黑案，卻已對學術圈、台灣生技界造成嚴重傷害，國民黨為了選舉犧牲台灣生技在所不惜，如今又想如法炮製，繼續傷害台灣學術。
謝子涵表示，除了民進黨桃園市長參選人林智堅親自召開記者會詳細說明，指導教授也早已多次解釋真實狀況。此外，中華大學對於此案已發佈聲明，校方在收到具名檢舉函後，即組成審議委員會，會以公平、公正方式進行調查，請國民黨不要企圖用政治力影響學術。
謝子涵呼籲國民黨，立即停止惡質選舉風氣，時代在進步，人民的眼睛也越來越亮，別想繼宇昌案後，繼續用抹黑來詐欺台灣人民。