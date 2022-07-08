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安倍晉三身亡！重要政治人物遭射殺　台政壇也曾發生槍擊

▲日本前首相安倍晉三今（8）日上午在奈良發表選舉演說，遭到41歲的前海上自衛隊隊員山上徹也持槍攻擊，造成右頸部受槍傷、左胸皮下出血，搶救後宣告不治身亡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三今（8）日上午在奈良發表選舉演說，遭到41歲的前海上自衛隊隊員山上徹也持槍攻擊，造成右頸部受槍傷、左胸皮下出血，搶救後宣告不治身亡。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-07-08 17:12:012022-07-08 17:43:21

日本前首相安倍晉三今（8）日上午在奈良發表選舉演說，遭到41歲的前海上自衛隊隊員山上徹也持槍攻擊，造成右頸部受槍傷、左胸皮下出血，搶救後宣告不治身亡；選舉期間，政治人物受到攻擊，並非單一事件，台灣政壇也發生過槍擊事件，這類型衝突一出，不僅造成社會人心惶惶，更將左右大選選情，《NOWNews今日新聞》也彙整2起政壇槍擊案，帶您一同了解。

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‧陳水扁319槍擊案

2004年3月19日選前最後一天的「超級星期六」，藍綠雙方都在進行最後衝刺，當天下午1時45分，時任政府總統陳水扁、呂秀蓮在台南市金華路掃街拜票時，現場民眾群情激憤，兩側滿了圍觀群眾，支持者也燃放鞭炮歡迎總統經過。

▲陳水扁、呂秀蓮（圖／NOＷnews資料照，記者葉政勳攝）
▲前正副總統陳水扁、呂秀蓮，在2004年在競選時遭到槍擊。（圖／NOＷnews資料照，記者葉政勳攝）
陳水扁、呂秀蓮站在吉普車上，開心地向支持者揮手致意，突然間微笑的兩人瞬間面色鐵青，隨扈前往查看，驚覺總統、副總統都受傷了，經檢查兩人遭到槍手開了2槍，1顆子彈穿過汽車擋風玻璃後擊中副總統呂秀蓮的膝蓋，另外1顆則擦過陳水扁腹部，槍手也趁亂逃逸。

隨扈掀開陳水扁的外衣，赫然看見他腹部肚臍下方，有道約10幾公分的傷口，清晰可見脂肪組織及衣物上沾滿血跡，兩人緊急被送往奇美醫院，當晚7時30分搭乘專機離開台南。

原先外界猜想當年大選可能取消，隔天的選舉結果，由民進黨提名的陳水扁、呂秀蓮，獲得了647萬1970張選票，國民黨、親民黨合作提名的連戰、宋楚瑜的644萬2452票，雙方差3萬票、得票率僅相差0.23%，引發極大政治爭議，衝擊選舉結果。

‧連勝文遭槍擊

台灣歷史上不僅有總統大選發生槍擊，2010年的五都地方選舉，也發生恐怖事件，同樣在選前之夜，11月26日晚間8時多，連戰之子、時任國民黨中央委員的連勝文，前往前往永和為時任台北縣議會副議長陳鴻源站台。

當連勝文和陳鴻源準備演講時，48歲綽號「馬面」的幫派分子林正偉突然爬上舞台，火速抱住連勝文的脖子，並拿出預藏的手槍，對準頭部行刑式開槍，連勝文當場被爆頭，子彈從左臉頰進、右太陽穴出，連勝文滿臉鮮血倒地，不過雖然子彈貫穿頭部，卻無傷及腦神經，連勝文轉送至台大醫院急救時意識清楚，最後保住性命。

▲國民黨副主席連勝文被問及中國文化統戰台灣時稱，台灣民眾沒那麼弱智，真正弱智的是民進黨。（圖／智庫提供）
▲連勝文頭部曾遭槍擊。（圖／智庫提供）
當時流彈也擊中現場一名乘坐輪椅的男性身障者黃運聖的頭部，但黃運聖急救後不幸宣告不治；原本連勝文中槍倒地，林正偉原本打算再度補槍，但手槍卡彈無法擊發，竹聯幫大老前竹聯幫愛堂堂主劉振南從後方抱住林正偉，並奪下手槍。

此外，警政署表示，因應日本前首相安倍晉三遭槍擊案，已立即通報全國警察機關，要求各單位強化特勤、警衛勤務維安，並注意各駐台使領館及國際組織安全維護。（編輯：孫唯容）

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