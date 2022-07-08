卸任市長！林智堅：改變新竹是一生最大榮耀

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林智堅說，回顧2014年12月25日同樣在大禮堂就任，當時的自己是一位充滿熱情、理想，但生澀的市長，8年過去了，雖然頭髮白了、皺紋也多了，不過，現在的他更有經驗、更有自信、也更加成熟，謝謝市民讓他能替熱愛的家鄉奮鬥。
林智堅細數近8年來新竹的改變與進化，並表示「市民朋友勤奮努力，我和市府團隊更是不敢鬆懈」，自己把1天當2天、3天來打拚，在大家的努力之下，透過設計力導入公共建設，翻轉了新竹，大幅提升市民的生活品質。
林智堅也引述大聯盟球星大谷翔平曾說，「要做，就做別人做不到的事」，自己與團隊完成了許多不可能的任務，「改變新竹，是我這一生最大的榮耀，也是最美好的時光」。
林智堅說，自己熱愛新竹而來，也因必須承擔更大的責任將要離開，自己暫時離開這座城市，不僅自己不捨，父母親更加不捨，希望未來能將新竹經驗，在其他地方發揚光大。
陳章賢則說，今天是公務生涯40年以來「壓力最大一天」，自己接下了代理市長職務如履薄冰，過去其實面臨多大困難，都不會驚慌，是因為想著天塌下來還有市長頂著，但如同林智堅說的，「責任來了，就勇於承擔。」
陳章賢也強調，接下代理市長會發展出一套運作模式，相信一定可以無縫接軌，繼續將許多重要建設延續、完成。