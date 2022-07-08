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卸任市長！林智堅：改變新竹是一生最大榮耀

▲林智堅辭去新竹市長職務，步出市府時不少同仁感到不捨。（圖／翻攝自林智堅臉書）
▲林智堅辭去新竹市長職務，步出市府時不少同仁感到不捨。（圖／翻攝自林智堅臉書）

記者黃宣尹／綜合報導

2022-07-08 16:57:02

林智堅今（8）日辭去新竹市長職務，由秘書長陳章賢接任代理市長，市府今天舉行10屆代理市長宣誓就職暨交接典禮，由內政部長徐國勇擔任監誓、監交人。林智堅致詞時表示，「對這個城市的熱愛難以形容，這一刻並不容易，但知道責任來了，就勇於承擔」，並期勉新的市府團隊繼續「守護新竹」。

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▲辭去新竹市長職務，林智堅自行開車離開。（圖／翻攝自陳建名臉書）
▲辭去新竹市長職務，林智堅自行開車離開。（圖／翻攝自陳建名臉書）
新竹市政府今日下午在大禮堂舉行10屆代理市長宣誓就職暨交接典禮，市府團隊、民進黨立法院黨團總召柯建銘、多名議員里長、醫院院長、大學校長，以及林智堅父母都出席。

林智堅說，回顧2014年12月25日同樣在大禮堂就任，當時的自己是一位充滿熱情、理想，但生澀的市長，8年過去了，雖然頭髮白了、皺紋也多了，不過，現在的他更有經驗、更有自信、也更加成熟，謝謝市民讓他能替熱愛的家鄉奮鬥。

林智堅細數近8年來新竹的改變與進化，並表示「市民朋友勤奮努力，我和市府團隊更是不敢鬆懈」，自己把1天當2天、3天來打拚，在大家的努力之下，透過設計力導入公共建設，翻轉了新竹，大幅提升市民的生活品質。

林智堅也引述大聯盟球星大谷翔平曾說，「要做，就做別人做不到的事」，自己與團隊完成了許多不可能的任務，「改變新竹，是我這一生最大的榮耀，也是最美好的時光」。

林智堅說，自己熱愛新竹而來，也因必須承擔更大的責任將要離開，自己暫時離開這座城市，不僅自己不捨，父母親更加不捨，希望未來能將新竹經驗，在其他地方發揚光大。

陳章賢則說，今天是公務生涯40年以來「壓力最大一天」，自己接下了代理市長職務如履薄冰，過去其實面臨多大困難，都不會驚慌，是因為想著天塌下來還有市長頂著，但如同林智堅說的，「責任來了，就勇於承擔。」

陳章賢也強調，接下代理市長會發展出一套運作模式，相信一定可以無縫接軌，繼續將許多重要建設延續、完成。

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