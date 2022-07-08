安倍晉三遇刺身亡　眾綠委哀悼：感謝生前為台日友好付出

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邱議瑩則說，萬分痛心，傳此噩耗，相信大家一時都難以接受。感謝安倍晉三一生對台、日兩國關係與發展的貢獻，台灣人永遠緬懷他。
莊瑞雄也說，他感到十分難過與遺憾。安倍是堅定的挺台派，也與前總統李登輝有非常深厚的交情；在安倍任內，台日關係有非常穩定的進展。在面對當前威權國家挑戰自由民主秩序的當下，安倍晉三的離去，更令人感到十分不捨。
林靜儀表示，無限遺憾，謝謝安倍晉三一直以來的友誼和風範，也向其家人致哀。
蘇治芬表示，感謝安倍願意為台灣發聲，未來台日一定會保持友善開放的交流，一起保護民主自由的價值。
另外，民進黨立委郭國文為立法院「亞東國會議員友好協會」會長，深表對安倍的感謝，同時也相當遺憾。郭國文表示，過去一直有意邀請安倍晉三疫情後訪台，安倍一直是台日關係發展越加深厚的重要人物，過去曾多次發表挺台言論而受臺灣人敬重，因而一直盼著他能以卸任首相身分至臺灣國會演講，如今只能抱憾。
立法院「亞東國會議員友好協會」成員伍麗華、何志偉、何欣純、吳玉琴、吳思瑤、沈發惠、周春米、林楚茵、林靜儀、邱志偉、高嘉瑜、張宏陸、張廖萬堅、許智傑、黃國書、趙天麟、劉世芳、鍾佳濱、蘇巧慧、郭國文、黃世杰、邱臣遠、林昶佐、陳素月、羅美玲、陳玉珍、林宜瑾、李德維、邱顯智、溫玉霞、范雲、羅明才等人也共同表達哀悼致意，同時也感謝安倍近年來為臺灣發聲，肯定他在台日關係上的努力，同時譴責一切的暴力行為發生。