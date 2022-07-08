安倍晉三遭槍擊身亡　王婉諭：謝謝為日台付出過的一切

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安倍先生過去是日本連續在任最久的日本首相，帶領日本一路從平成走到令和，對日本政壇有著莫大的貢獻。如今，這位偉大的政治家在輔選演說時遭到槍擊而離世，實在令人震驚與不捨。王婉諭表示，「願安倍先生安息，謝謝您為日本、為台灣付出過的一切。」
時力黨主席、立委陳椒華表示，自2020年9月卸任後，安倍晉三仍經常表示對台灣的關心。先前，在台灣鳳梨等農產品遭中國政治干預禁止輸入後，安倍透過社群為台灣鳳梨宣傳；去年國內本土疫情肆虐期間，安倍晉三也透過其影響力，推動日本政府捐贈疫苗給台灣，是幕後的重要功臣。
陳椒華指出，在今年2月烏俄戰爭爆發時，安倍晉三公開表示「台灣有事態就是日本有事態」，同時高分貝向美國喊話，要求美國要明確表態捍衛台灣，以避免中共入侵，並呼籲美國改變歷來所採取的「戰略模糊」政策。安倍更多次以國家稱呼台灣，也多次表達台日友好，台灣與日本擁有共同的普世價值。在安倍晉三各種友台措舉的帶動下，也確實提升日本社會對台灣的好感。
陳椒華表示，對於安倍晉三在世時對台灣種種的友好之舉，時代力量感念於心，十分遺憾台灣永遠失去這位令人敬重的挺台友人，同時也再次表達安倍晉三的感謝與敬意。