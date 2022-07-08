要求精進國家鐵路安全 王國材：台鐵改革是現在進行式
交通部長王國材今（8）日邀集政務次長胡湘麟、鐵道局長伍勝園、台鐵局長杜微等人，召開視訊會議討論鐵路運輸安全議題，由鐵道局報告「國家鐵路安全計畫」推動情形。王國材指示持續精進，在台鐵公司113年1月掛牌時達到最高安全績效。
鐵路法已於今年6月22日修正公布，賦予鐵道局監理職權並明確化，未來將逐步提升鐵道局在鐵路監理的角色及功能，也增訂應建置自願報告系統，提供鐵路從業人員提報使用。同時，鐵道局也在今年5月12日擬定國家鐵路安全計畫，做為我國鐵路安全上位計畫，盼透過此次鐵路法修法，強化鐵路安全計畫的監理作為，促使提升鐵路安全水準。
王國材在今天會議中，要求台鐵局及鐵道局適時檢討自願報告系統推動成效，適時公布自願報告處理情形，鼓勵鐵路機構員工主動發覺問題進行通報。交通部也將於每季召開推動小組會議，積極檢核鐵路機構安全水準，提出改善建議或修正方向，並滾動檢討國家安全指標、目標值及對外公布相關改善結果。
王國材表示，鐵路安全不僅是國人關切的議題，更是交通部的重點政策之一；他更重申台鐵改革是「現在進行式」，將透過落實SMS安全管理系統、建立風險管理機制、第三方安全評鑑、訂定安全指標與自願報告系統等措施，強化組織運作與行車安全；未來國家鐵路安全計畫提升高度由交通部發布，並逐步修訂，並配合台鐵公司113年掛牌時，達到最高安全績效。