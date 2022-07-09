資產蒸發1620億仍是新加坡首富　一窺李西廷致富之路

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1951年生於安徽碭山縣李屯村的李西廷，是出身農村的清寒子弟，甚至遇上戰亂，無法升學，只能投入戰爭中成為工程兵。他曾被派往湖北的神農架，進行修隧道工程，當了4年的工人。直到1973年，李西廷的數理化考了全縣第二名，並考入中國科學技術大學物理系低溫物理組，畢業後被分配到位於武漢的中科院物理研究所工作。1982年，李西廷被選為研究所外派研究員，前往法國巴黎第十一大學做研究，並在法國待了3年。1985年李西廷歸國後，被中科院安排到深圳安科高新技術股份有限公司擔任辦公室主任。
李西廷被派到深圳安科工作後，他才深入接觸到醫療器械行業。因為經常與醫院打交道，他了解到一個綜合醫院通常用到的大大小小的醫療設備好幾千種，但是，稍微有技術可言的中高級醫療設備，都需要進口。他因此窺見商機，決心大展手腳，創立公司。
1990年初期，已40歲的李西廷帶著徐航、成明和等人離開有著中國醫療器材的「黃埔軍校」之稱的深圳安科，創立了邁瑞醫療。不過，醫療產業創業初期都需要龐大的資金才能維繫，李西廷的公司一度陷入資金困難。為了解決資金困難，1994年，李西廷遠赴華爾街融資，並成功拿到200萬美元的投資金。
邁瑞醫療研發出的第一款產品為「單參數的血氧飽和度監護儀」，由於競爭品牌多，邁瑞醫療選擇先放棄大城市的行銷，轉往偏鄉行銷和販售，以高CP值作為產品特點，並成功用「農村包圍城市」的策略站穩腳跟，邁瑞醫療的產品甚至被業界稱為「低價殺手」。
緊接著，李西廷祭出的商業策略有三，分別為：堅持自我研發、善用資金流通幫助公司擴大和持續推進「農村包圍城市」策略。在「自我研發」環節，邁瑞的研發費用佔了總營收的10%左右，且增速都在兩位數以上，2020年、2021年增速則分別達27.54%和35.03%，足見邁瑞醫療對於開發費用的投入毫不手軟。「善用資金流通」環節上，邁瑞醫療早在2006年就在美國上市，尋求美國的資金來源之外，邁瑞醫療操作了一系列的企業併購，從中實現了廣泛的產品線佈局和技術突破。例如，2008年，邁瑞收購美國Datascope生命信息與支持業務、瑞典呼吸氣體監測領域知名品牌ARTEMA；2014年，邁瑞收購ZONARE與ULCO，繼續開拓歐美及大洋洲市場；2021年5月，邁瑞再以5.45億歐元現金收購海肽生物100%股權。最後則是「農村包圍城市」策略，李西廷在每個國家都用這策略推行，甚至逐漸從亞洲走向競爭最激烈的美國和歐洲。李西廷在近期表示，過往難以擴展觸角的西歐和北美的頂級醫院，受到疫情的影響，都逐漸同意合作，成為資產增長的最大關鍵。
據悉，邁瑞醫療的主營業務分為三個部分，即生命資訊與支持系統、體外診斷（IVD）和醫學影像三大類。生命資訊與支持系統的產品主要有監護儀、麻醉機、呼吸機等；體外診斷領域的產品主要有血細胞檢測、生化分析檢測、化學發光免疫檢測等；醫學影像領域的主要產品有彩超、核磁、超聲等。
後來，李西廷移居新加坡，並將資產悄悄地轉移。透過公司的快速成長，讓李西廷從偏僻農村的窮小子，一舉成為新加坡首富，如果從創業開始算，他經歷了30年的時間；如果從他考上大學計算，他經歷了將近40年。雖然40歲才創業，且還要放棄「鐵飯碗」的工作，但李西廷的這場賭局相當值得，收穫了難以計數的萬千資產，甚至搭上新冠肺炎疫情的「災難財」，資產暴漲。
如今，李西廷不僅是新加坡首富，更位列富比士雜誌《2022年福布斯全球億萬富豪榜》第94位，他白手起家的故事也激勵許多平凡大眾，期盼透過個人努力和耕耘，有朝一日也能踏上成為億萬富豪之路。