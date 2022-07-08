安倍中彈享壽67歲 「傷勢深及心臟」送醫前已無生命跡象
日本前首相安倍晉三8日上午在奈良市進行助選演說時遇襲，左胸以及右頸中槍，緊急送醫後仍搶救不治，在同日下午傳出死亡消息，享壽67歲。醫院稍早召開記者會說明，安倍到傷勢深擊心臟，抵達醫院時已經沒有生命跡象。主治醫師福島英賢表示，安倍頸部有2處槍傷，以及心臟與大血管的損傷導致心肺停止。院方指出，安倍死因可說是「失血過多」致死。
綜合日媒報導，安倍8日上午在奈良市街頭演說時，現場突然傳出2聲槍響，安倍中槍隨後倒地，現場的照片中可以看到，他的白襯衫上沾滿血跡。安倍被緊急送往醫院治療。但有消息指出，安倍的是左胸及頸部中彈，在抵達醫院之前，他就已經沒有生命跡象，情況十分不樂觀。隨後在同日傍晚，《NHK》報導，安倍經急救後傷重不治，享壽67歲。
奈良縣立醫科大學附屬醫院於當地時間下午6時召開記者會表示，安倍到院之前就無生命跡象，醫療團隊為了要找出出血的位置以進行止血，馬上替安倍進行手術。最後在頸部發現2個傷口，距離為5公分，傷口深度可達心臟，導致心臟與大血管出現損傷引發心肺停止。雖然緊急進行復甦搶救措施，同時大量輸血，但仍遺憾在當地時間下午5時3分不治。
院方表示，目前體內無尋獲子彈，但左肩處有子彈出口傷痕，研判可能是一槍貫穿，死因可說是「失血過多」致死。
雖然從現場的影片來看，安倍似乎是從背後遭到槍擊，但根據福島英賢表示，安倍頸部後側並沒有受傷。
目前槍手已經遭到警方逮捕，身份也隨之曝光，是一名41歲的前海上自衛隊員山上徹也。根據奈良警方調查指出，山上徹也行兇是因為「對安倍感到不滿，因此想殺害他」，但並沒有怨恨安倍晉三的政治理念。