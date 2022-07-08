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安倍晉三遇劫身亡　賴清德憶2016台南大地震的支援

▲日本前首相安倍晉三8日上午遇襲，緊急送醫後仍搶救不治，享壽67歲。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本前首相安倍晉三8日上午遇襲，緊急送醫後仍搶救不治，享壽67歲。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃宣尹／台北報導

2022-07-08 19:14:23

日本前首相安倍晉三於今（8）日行程遭槍擊不幸辭世，震驚全球。副總統賴清德晚間表示，想起好友安倍過往與台灣的情誼，讓人感到格外的痛心，尤其他2016年他擔任台南市長時，台南發生大地震，安倍派團來協助，更送來物資，讓人銘感在心；謝謝安倍晉三為台日關係付出的努力，「持續深化台日友好關係」已是兩國官方與民間的最大共識，安倍晉三的信念，也將成為台日共同的使命。

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賴清德表示，很遺憾還是沒有等到好消息，台灣的好朋友安倍晉三在今天下午不幸離世。願逝者安息，他也請外交部代為傳達對安倍家屬最深切的慰問之意。

賴清德回憶，想起好友安倍過往與台灣的情誼，讓人感到格外的痛心。他要再一次嚴厲譴責暴力行為，不論任何目的，都不允許以如此激烈的手段表達訴求。

「在這個艱困時刻，台灣若需要任何支援，日本都願意提供」，賴清德說，這是2016年台南大地震發生時，時任日本首相的安倍晉三向台灣人民表達慰問的言語。當時的安倍不只在地震發生後，立刻派遣專家團隊來台協助，更在第一時間送來援助物資。「我當時擔任台南市長，對於首相的支持，銘感在心，也堅信：往後不論身處任何崗位，台日友誼的維持與深化，是我們這一輩人的共同使命」。

賴清德說，此後，不論是2018年花蓮地震，安倍晉三手寫「台灣加油」的字版送暖，或是在卸任後，不畏壓力發表「台灣有事，等同日本有事」的挺台言論，點點滴滴都溫暖著台灣人。這也代表著，今天台灣失去的不只是一位長期守護區域安定的國際領袖，更是失去一位愛台、挺台的好朋友。

賴清德表示，謝謝安倍晉三為台日關係付出的努力，「持續深化台日友好關係」已是兩國官方與民間的最大共識，安倍晉三的信念，也將成為台日共同的使命。「我們永遠懷念他的溫暖，記得他為我們寫下的『台灣加油』，並繼續為台日關係努力」。

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