烏日區首家失智長照中心 好憶是失智長者第二個家

台灣邁入老年化社會，老年人口逐年攀升，尤其家有失智長輩在照顧上更顯吃力。台中市維新醫療集團董事長許景琦醫師，有感於失智長者的專業照顧需求激增，最近在烏日區創設好憶日照中心，引進失智症輔具，透過輔具、唱歌、體操、手作等行為治療，可以減緩長輩病況，低收入戶可全額免費。





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許景琦醫師指出，台中市65歲以上長輩已達40萬人，約占地區總人口數14%。若以老年失智症盛行率8%推算，台中市罹患失智症人口預估約有3萬多人，是一個值得正視問題。





據維新統計，全國純失智日照中心自2017年31家，到去年已萎縮到29家，且均為NPO組織附設公益性質機構。維新於去年底成立附設好憶綜合長照機構，提供純失智日照中心服務，也是長照服務法施行後，全國首家民營失智長照機構。





許景琦說明，好憶日照中心在失智醫護專業照顧基礎上，打造溫馨滿意、健康復能。此外，更導入資訊系統量測長者的日常生理、活動紀錄，並引進國產wistron、樂齡智照LTPA失智症輔具，讓長者從玩遊戲中提高活動興趣，藉AIOT遠端技術精準篩檢與統計分析。





好憶日照中心配置有9名照顧服務員、一名護理師、專職社工，以及職能治療師。周一到周五，依失智症長者需求、症狀、背景、興趣、能力等量身訂做課程和活動，再經職能治療師與護理師評估後，由社工與照服員從旁協助引導，讓長者在唱歌、做體操、簡單手作活動中，強化社交融入及自我存在感，提升長者自信心，延緩失智、失能，可謂是長者第二個家。





72歲梁姓阿嬤今天說，她來好憶日照中心上課三個多月，可以活動四肢，還可以上課、和其他學員互動，心情變好，整個人變得輕鬆。



