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高市城中城暨七賢國中舊址　區段徵收啟動

▲七賢國中舊址拆除後空拍圖。（圖／高市府地政局提供）
▲七賢國中舊址拆除後空拍圖。（圖／高市府地政局提供）

記者蔡佳宏／高雄報導

2022-07-08 19:48:00

高市地政局表示，內政部土地徵收審議小組會議於111年6月8日召開第243次會議，審議「高雄市城中城暨七賢國中舊址區段徵收案」區段徵收計畫，並於111年7月6日核准。經核准辦理區段徵收後，將備妥文件通知所有權人，並依程序於七月中旬辦理公告區段徵收，總計公告30日。

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▲城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收示意圖。（圖／高市府地政局提供）
▲城中城暨七賢國中舊址跨區區段徵收示意圖。（圖／高市府地政局提供）
地政局表示，依據市政府規劃，跨區區段徵收總面積約為15,080平方公尺，範圍包括城中城大樓所在街廓2,756平方公尺，與七賢國中舊址(東側部分)12,324平方公尺，城中城大樓所在街廓將闢建為公園；而七賢國中舊址(東側)土地則作為公辦社會住宅基地及抵價地。

本案於公告期間被徵收土地所有權人可依個人意願，選擇全部領取現金補償、或全部申請發給抵價地、或部分領現金部分申請發給抵價地方式補償；若為申請發給抵價地，市府將於公告期間內，於高雄市政府地政局土地開發處受理申請，請土地所有權人檢具抵價地申請書及相關證明文件申辦，或以掛號郵寄方式提出申請，未申領抵價地者，將於區段徵收公告期滿後15天內發放地價補償費，建物救濟金部分屆時亦辦理發價作業。本案後續將儘速辦理區段徵收土地分配作業，分配公告後辦理土地點交等相關事宜。

▲城中城舊址拆除後空拍圖。（圖／高市府地政局提供）
▲城中城舊址拆除後空拍圖。（圖／高市府地政局提供）
地政局表示，區段徵收公告後，區內各項工程將加緊辦理，城中城大樓舊址前於111年5月20日完成拆除，接續辦理鹽埕區公園新建工程，府北里也透過環境再生工程，可望為鹽埕區帶來新氣象，將為鹽埕區創造優質綠環境。七賢國中舊址也於111年5月18日拆除完畢，後續將交棒由國家住宅及都市中心接手，出資打造「七賢安居」600戶的社會住宅，透過都市設計基準調整出合宜的開放空間，並另規劃增設1,500坪的社福設施以及1,000坪的青年共創空間，提供住戶及周邊設施優質完整的社福服務，打造社區共融精神的社會住宅社區。

城中城事件以來，市府各機關團隊上下一心，從開始的社會救助、都市計畫變更、危樓拆除、區段徵收推動做最有效率的連結與配合，希望能在最短時間內為舊都市地區公共安全作一系列的整合，協力讓社區能夠蛻變重生，提供市民新生、安居、優質的生活環境。

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