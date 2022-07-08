內幕／小英鍥而不捨「盧」出林佳龍選新北　關鍵電話曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀
數月以來，林佳龍多次表態不選新北、只願「台北直直龍」，讓民進黨的雙北佈局卡關多時，黨內都傷透腦筋，基層也等無「母雞」帶頭。眼見距離選舉只剩4個多月，7月17日全代會也快到來，昨天綠營還一度傳出將推屏東縣長潘孟安轉戰新北，今天就突然傳出林佳龍同意參選的消息，跌破眾人眼鏡。
《NOWnews今日新聞》調查發現，蔡英文早已鎖定衛福部長陳時中參選台北、林佳龍參選新北，無奈林佳龍過去曾公開宣示不選新北，目標放在台北市長，因此拒絕黨內徵詢。但蔡英文鍥而不捨，這半年來，加上本週，其實蔡英文已約詢過林佳龍至少6次。
為了勸進林佳龍，蔡英文在本月4日、5日二度約見他，但林佳龍都堅定拒絕。6日晚間，民進黨祕書長林錫耀、鄭文燦等選對會成員再與林佳龍碰面，持續勸進，認為其學經歷最完整，在新北的民調也相當不錯，是最能牽制侯友宜的戰將。且林出身學運世代，與警察出身的侯友宜價值大不同，可為民進黨扛下重任光復新北，不過林佳龍當晚仍沒有答應。
眼見鄭文燦、林錫耀都未能遊說成功，蔡英文還請出正國會的精神領袖游錫堃出馬，以及多位民間友人，一起幫忙勸勸林佳龍，但林還是不為所動。
時間來到7日，民進黨內一度傳出潘孟安可能轉戰新北，各界焦點瞬間被拉到屏東。而林佳龍方面也覺得，蔡英文經過本週2次約詢勸進失敗，應該會知難而退，而林也做好了最後未被提名、只擔任輔選角色的心理準備。
不料，昨天傍晚5點多，蔡英文辦公室突然致電林佳龍，表示蔡要再度約見，並開出今日早上8點或中午12點兩個時段，給林佳龍選擇。最後配合雙方行程，林佳龍在12點進官邸與蔡英文碰面。
據了解，林佳龍接到了這通來電，明白蔡英文一直沒有放棄，本週都已經約到第3次了，可見蔡是認真的。至此，林佳龍終於動搖，昨晚緊急召集幕僚們開會，並告訴大家「要有承擔的準備」，會議中有些幕僚仍不支持他參選新北，席間有些爭辯，只是林佳龍心意已定。
知情人士說，這幾個月以來，蔡英文一直對林佳龍說「不會勉強你」，但根本始終不曾放棄過。林佳龍從堅決不選新北，到最後點頭答應，轉折關鍵就是「小英的意志」，「只能說總統真的是談判高手」。
據透露，今天林佳龍與蔡英文會面談了1小時15分鐘左右，鄭文燦、林錫耀、前民進黨祕書長洪耀福等人也在場。一開始眾人仍持續遊說林佳龍，經過各方溝通，林佳龍與蔡英文達成共識，點頭參選。原先眾人預計談及競選團隊組建等細節，最後並沒有提及。
另外，由於林佳龍日前曾提及，新北應該由基層實力仍相當堅強的老縣長蘇貞昌操盤，蘇的態度受到關注。據了解，目前蘇貞昌雖未公開表態，但黨內高層表示將會負責整合，有信心團結，選過新北市長的蔡英文也會「撩落去」助陣，因為眾人的目標是要力阻侯友宜勝選，進而進攻2024總統大位。
另名近龍人士表示，林佳龍今日有接不完的電話、打不完的電話，應該還需要1、2天的時間，去安撫挺他選台北的支持者與企業家，目前已經有不少人仍舊表態要力挺到底。
該人士也說，其實就連林佳龍的家人也都還不清楚來龍去脈，林佳龍還得與妻子廖婉如說明，也希望可以得到所有家人的支持。
林佳龍的政策幕僚則說，現在船要轉向了，過去幾個月來提出的首都圈願景，有些本來就與新北市相關，會繼續進一步優化，提出為新北市量身打造的政見。
黨內人士則透露，由於林佳龍點頭是今天的事，尚未與地方派系互動，還需要一點時間，而民進黨中央預計在下周中執會後通過正式徵召。