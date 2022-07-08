陳庭妮恨不得捶肚！《愛情》密友爆懷孕：3個月才能說
陳庭妮在《愛情發生在三天後》和劉冠廷在大學時期已是「友達以上、戀人以下」的親密摯友，卻在畢業前夕意外分開，最新劇情曝光原來兩人是遭好友施名帥的捉弄，再加上陳庭妮閨密孟耿如刻意挑撥，才從此斷了聯繫。劇中施名帥丟出震撼彈，對陳庭妮和劉冠廷說出遺願就是看你們和好，而他們的另位貴婦好友卻在直播中暗示陳庭妮「有喜」，但要3個月後才能曝光，兩邊各自拋出震撼彈，將掀起軒然大波。
劉冠廷和陳庭妮兩人感情備受「輿論」檢視，有不少網友對劇中輿論所帶來的衝擊深具同感，「貴婦擔當」李相林在直播中暗示陳庭妮飾演的寧幼竹已與「演藝圈三高男」有「愛的結晶」，造成網友議論，飾演劉冠廷老婆的謝沛恩還歇斯底里質問：「你女朋友懷孕了，是你的嗎？」讓陳庭妮恨不得捶肚證明自己絕對還沒要當媽。
劉冠廷和陳庭妮戲裡飽受談論之處不僅如此，一場捷運站激烈爭吵的過程，毫不知情下被別人拍下放上網路，因此招來瞞天謾罵和臆測，接著身旁好友跟著起鬨上網留言、直播蹭流量，讓他們倆都不得不以直播澄清兩人關係，該段劇情釋出後，在網路瘋傳，已超過145萬人觀看，不少網友直呼「爆米花準備好了」、「吵得很生活化」，但身為公眾人物的陳庭妮自認不愛用直播「解決事情」，她說：「我都覺得自己是古代人，私底下不太會使用直播。」
陳庭妮表示，自己通常會忽略網路霸凌和不理智的留言，「若真的看到，我會先檢視自己，如果自己行得正，就自行消化，然後『Let it go』。」她認為透過直播向對方道歉風險高，「大家七嘴八舌，有很多看法，有時會弄巧成拙，讓彼此間更多誤會，是風險很大的方式。」不過她也相信有許多人認為這樣很酷，笑言：「可能我活得比較古代一點吧！偏好低調一點的邏輯和想法。」