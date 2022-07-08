日本在任最久首相！安倍遇襲身亡　政治路途起伏多

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由於父親工作繁忙，安倍晉三童年基本上是跟著母親洋子，在外祖父岸信介身邊度過，也因此安倍晉三非常崇拜岸信介，更受到他許多影響。安倍晉三一直將岸信介作為榜樣，從小就懷有從政願望，過去常說「我的政治基因更多的是來自母系。」
而安倍晉三在政壇中的表現，也的確能看見他的「政治基因」，在安倍晉太郎檔選眾議員之後，安倍晉三曾經擔任他的秘書長達8年半，直到父親升任為自民黨幹事長。但安倍晉太郎在有往成為首相的時候不幸罹癌過世，而安倍晉三也就此繼承父親的一致，於1993年參選眾議員角逐政壇。
安倍晉三初出茅廬便展現優異政治手腕，曾任過自民黨社會部會長等職。小泉純一郎執政期間，安倍晉升自民黨幹事長，並在其卸任後提出「建設美麗日本」的口號參選自民黨總裁，在黨內取得壓倒性勝利。
2006年，當年52歲的安倍晉三獲選為日本第90任首相，成為日本二戰後最年輕的首相，更讓安倍家有「一家三宰相」之稱。安倍晉三也不負家族名望，上任初期就取得許多政績，然而，一年之後，安倍卻因為自民黨參院選舉大敗、閣員醜聞風波等，民調一落千丈，2007年安倍以潰瘍性結腸炎等健康因素辭任首相。
直到2012年，安倍晉三再度當選自民黨總裁，不僅成為首位回任的自民黨總裁，同年底自民黨贏得政權之後，安倍晉三也回鍋成為第96任日本首相，開啟他的第二個任期。這是自首相吉田茂以來，時隔64年，日本政治人物二度拜相的案例。
安倍晉三在第二任期更加重視派系平衡，也不吝給予年輕政治家參政機會。為改善日本長達15年的通貨緊縮困境，他在2013年提出「安倍經濟學」試圖帶動日本經濟發展，透過量化寬鬆、擴大國家財政支出和發展民間投資的「三支箭」政策，振興日本經濟。
安倍晉三也同樣重視地緣外交，多次出訪美中俄等國，建立美日同盟防堵北韓飛彈威脅，並在釣魚台事件後與中國重啟交流、抒解中日緊張局面。
身為日本憲政史上連續在任最久的首相，安倍曾晉三表示，在第二次取得政權後，他施政不忘初心，如履薄冰地回應民眾期待，並求政治穩定。儘管如此，安倍執政期間依然出現不少爭議，在他任內爆出不少弊案與醜聞。
最後安倍晉三在全球遭到新冠肺炎肆虐，日本經濟受到重創的同時，被爆出過勞在官邸吐血，又被直擊入院長時間健檢，最後2020年8月正式向國會和人民請辭，結束其第二任、將近八年的首相生涯。
儘管卸任首相，安倍晉三仍會出席政治活動，期間也不忘為台發聲，卻在2022年7月8日上午於奈良市發表助選演說時，遭41歲山上徹也開槍襲擊，由於右頸以及左胸受到嚴重傷害，送醫搶救仍不治身亡，享壽67歲。