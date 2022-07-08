規格材通過CAS驗證 台灣木材進軍建材市場

振興國產木竹材產業，提供即選即用且品質穩定的規格化木材，是極為關鍵一環。林務局今（8）日宣布，國產木材規格化推廣已見成果，一是在北中南東輔導成立的5家備料場，已通過臺灣優良農產品（CAS）林產品驗證，二是「常用國產材應用於公共工程參考手冊」工具書出版上市。





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在發布會現場，並展示多種CAS規格材及其實際應用的模型或製品，包括：甫在德國綠建築大賽奪得建築獎第一名的「台灣厝」、治山防洪攔砂壩的木格框及野生動物救傷運輸籠，展現CAS規格材的多元應用實績。消費者除可於各家備料場挑選合用的樹種、尺寸及材積，也可透過林務局新出版的《常用國產材應用於公共工程參考手冊》，獲取詳實的採購指引。





▲發布會現場，並展示多種CAS規格材及其實際應用的模型或製品，展現CAS規格材的多元應用實績。（圖／林務局提供）

林務局說明，選購通過CAS驗證的規格材，不論是用在建築、裝潢、歷史建物的整建、治山防洪工程，或是家俱、家飾、手作材料等，都可方便取得，安心使用。林務局輔導的5家CAS規格材備料場，每家至少備料100立方公尺以上規格材，包含正昌製材有限公司、昆晉實業股份有限公司、臺大實驗林管理處實習工廠、昆儀實業股份有限公司、明昇木業5家。





林華慶指出，自2017年開啟「國產材元年」，林務局即積極推廣臺灣木竹材使用，期盼振興木、竹兩大永續生產體系。只是，以往由於量能不足，國產木材長年以來均以客製為主要交易市場，從未有規格材之生產，也導致公共工程或建築、裝修等相關採購的困難。





為了突破困境，林務局積極協調，除了行政院公共工程委員會公告之公共工程投標須知中，已修正將國產木、竹材增列為公共工程建材之採購項目、「MIT」及「綠建材」標章驗證條件，「台灣木材」商標產品已納入環保標章產品及機關綠色採購項目。





國產材打開知名度後，公共工程應用上亟需能提供編列預算、核定底價及估價投標依據的工具書。林務局近日也出版《常用國產材應用於公共工程參考手冊》，協助使用者更得心應手地規劃利用國產木材，容包含國產木材種類介紹、可提供之品質（包含等級區分材）與規格產品、工程防腐處理以及檢核方法等，並訪談合法經營的木材業商，分析合理之產品規格及價格製表，協助各工程主辦單位、設計單位或民間營造廠商，快速上手國產材的應用。





林務局表示，臺灣木材朝向品牌化發展，從生產端和消費端雙管齊下的推動政策，已有具體成效，請消費者安心選購CAS驗證通過的規格材，及其他有驗證標章保證的臺灣木材。















