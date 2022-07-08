安倍晉三中彈身亡 日駐台代表：與李登輝在天上守候台灣
日本前首相安倍晉三今（8）日上午在奈良為候選人助講時遭嫌犯山上徹也以土製手槍攻擊，台灣時間下午4點03分不治身亡。日本台灣交流協會代表泉裕泰表示，安倍晉三不幸過世了，來得突然且悲傷的消息，令他遭受強烈的打擊，希望安倍晉三在天上與李登輝前總統，一起為日本與台灣強力守候。
泉裕泰透過臉書發表聲明表示，對安倍晉三的槍擊，就是對我們最珍惜的民主主義的槍擊，這是絕不容允許的。安倍是一位擁有宏觀國際視野及卓越戰略思考的傑出政治家及戰略家。總是關心台灣的前途，在國內外積極為台灣發聲，對台灣而言是一位無可取代的真摯友人。「台灣有事就是日本有事」，最初說出這句話的就是安倍晉三。
泉裕泰表示，去年12月，安倍晉三在向台灣的演講時曾這麼說：要高舉自由、民主、人權、法治等普世價值的旗幟，讓世界上所有的人都能清楚看到，有必要讓這面旗幟飄盪並發揚光大。日本與台灣，必須共同努力。
泉裕泰說，「這番鼓舞人心的話現在也再次刻印在我們的心中，突然要當送行者的我們比此前更深信民主的未來，我們會繼承您此生對日本與台灣的奉獻、確實傳承您的遺志，為讓日台繼續作世上最強的民主鄰居而竭盡全力。」
泉裕泰表示，他衷心為安倍晉三在天之靈祈禱，「日台處在這動盪時局的此刻，希望您在天上與您尊為大師的李登輝前總統，一起為日本與台灣強力守候。」