最友台日相！安倍晉三挺台　曾稱「台灣有事、日本有事」

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自從政以來，安倍始終與台灣關係友好，過去多年數度來台，與台灣政界均有聯繫。曾在2010年底以前首相身份跟多位日華懇談會議員，利用他任內推動的台北松山與東京羽田直飛航線訪問台灣。他也曾經與總統蔡英文、前總統馬英九、立法院前院長王金平等藍綠政治人物會面、交換意見。
從過去安倍的談話，也能看出他堅定的友台態度，安倍曾在2008年時說，台灣對亞洲地區和全世界的和平及穩定很重要，他曾向美國前政府人士和現任政府指出，美日領袖和台灣領袖無法交談對話是很奇怪的事，成為今後有待解決的課題。
安倍在2012年展開第二任期之後，曾在國會備詢時特別形容「台灣是日本的友人」，更稱「台灣是共享基本價值觀的重要夥伴及友人」。在卸任之後，少了政府閣員身份的束縛，安倍更加「放飛」親台。
2021年11月時，安倍曾受到台灣智庫國策研究院邀請發表演說，提到「台灣有事即日本有事，更是日美同盟有事」，引起國際關注。在今年2月，他也曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。
俄烏戰爭爆發後，安倍也與總統蔡英文視訊，再度重申挺台立場。今年5月也有消息傳出，適逢前總統李登輝逝世兩週年，安倍可能在今年內訪台。
不僅在政治上力挺台灣，在新冠肺炎疫情爆發時，台灣一度缺乏新冠疫苗，也是安倍居中協調，最終促成日本政府捐贈英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗給台灣。安倍表示，台灣對日本來說是重要的老朋友，對這樣的國家遭遇困難時，提供疫苗是理所當然的事。」
他感念311大地震時，台灣慷慨解囊捐款，以及在疫情爆發後，台灣捐贈大量口罩，強調「日本絕對不可以忘記這些事」。
過去在台灣鳳梨遭中國禁止進口時，安倍也曾在臉書PO出力挺台灣鳳梨的照片，手裡拿著一顆鳳梨笑嘻嘻地表示，「今天的甜點是台灣鳳梨，看起來很好吃。」用支持農產品的方式，不遺餘力表達「台日友好」。
而安倍堅定挺台的態度，可能也影響現任首相岸田文雄的對台立場。岸田在2019年當選自民黨總裁後，就明確對台灣有意加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）表示歡迎，認為台灣是日本在經濟等方面「重要夥伴」。