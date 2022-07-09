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最友台日相！安倍晉三挺台　曾稱「台灣有事、日本有事」

▲日本前首相安倍晉三卸任後仍時常關注台灣。（圖／翻攝自《產經新聞》）
▲日本前首相安倍晉三卸任後仍時常關注台灣。（圖／翻攝自《產經新聞》）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2022-07-09 00:00:052022-07-09 00:01:41

日本前首相安倍晉三8日在奈良演講遭人自背後槍襲，送醫不治死亡，震驚全球。過去兩度出任首相的他，是日本史上執政任期最長的首相，一直以來與台灣政界關係友好，不僅任內將台灣明確定位為「重要夥伴及友人」，卸任後也頻頻為台發聲，生前更被形容為「堅定親台派」、「最友台日相」。

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由於外公岸信介的緣故，安倍晉三很早就認識到台灣的重要性，他仍是自民黨青年局成員時，就曾經訪台，與時任總統李登輝見面，更曾稱「台灣沒有李登輝的存在，能否保有現在的地位都很難說」。

自從政以來，安倍始終與台灣關係友好，過去多年數度來台，與台灣政界均有聯繫。曾在2010年底以前首相身份跟多位日華懇談會議員，利用他任內推動的台北松山與東京羽田直飛航線訪問台灣。他也曾經與總統蔡英文、前總統馬英九、立法院前院長王金平等藍綠政治人物會面、交換意見。

▲蔡英文悼念安倍晉三（圖／翻攝自蔡英文臉書）
▲蔡英文悼念安倍晉三（圖／翻攝自蔡英文臉書）
從過去安倍的談話，也能看出他堅定的友台態度，安倍曾在2008年時說，台灣對亞洲地區和全世界的和平及穩定很重要，他曾向美國前政府人士和現任政府指出，美日領袖和台灣領袖無法交談對話是很奇怪的事，成為今後有待解決的課題。

安倍在2012年展開第二任期之後，曾在國會備詢時特別形容「台灣是日本的友人」，更稱「台灣是共享基本價值觀的重要夥伴及友人」。在卸任之後，少了政府閣員身份的束縛，安倍更加「放飛」親台。

2021年11月時，安倍曾受到台灣智庫國策研究院邀請發表演說，提到「台灣有事即日本有事，更是日美同盟有事」，引起國際關注。在今年2月，他也曾在電視節目上明確表態，「台灣發生事態就是日本發生事態」，認為美國應毅然捨棄對台採取的「戰略模糊」，有必要明確表達防衛台灣。

俄烏戰爭爆發後，安倍也與總統蔡英文視訊，再度重申挺台立場。今年5月也有消息傳出，適逢前總統李登輝逝世兩週年，安倍可能在今年內訪台。

不僅在政治上力挺台灣，在新冠肺炎疫情爆發時，台灣一度缺乏新冠疫苗，也是安倍居中協調，最終促成日本政府捐贈英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗給台灣。安倍表示，台灣對日本來說是重要的老朋友，對這樣的國家遭遇困難時，提供疫苗是理所當然的事。」

他感念311大地震時，台灣慷慨解囊捐款，以及在疫情爆發後，台灣捐贈大量口罩，強調「日本絕對不可以忘記這些事」。

過去在台灣鳳梨遭中國禁止進口時，安倍也曾在臉書PO出力挺台灣鳳梨的照片，手裡拿著一顆鳳梨笑嘻嘻地表示，「今天的甜點是台灣鳳梨，看起來很好吃。」用支持農產品的方式，不遺餘力表達「台日友好」。

▲安倍晉三曾在個人IG、臉書等帳號表示：「今天的甜點是台灣鳳梨，看起來很好吃。」（圖／安倍晉三IG帳號）
▲安倍晉三曾在個人IG、臉書等帳號表示：「今天的甜點是台灣鳳梨，看起來很好吃。」（圖／安倍晉三IG帳號）
而安倍堅定挺台的態度，可能也影響現任首相岸田文雄的對台立場。岸田在2019年當選自民黨總裁後，就明確對台灣有意加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）表示歡迎，認為台灣是日本在經濟等方面「重要夥伴」。


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